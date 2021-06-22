Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona erdikten sonra yolları ayrılan Salih Uçan Beşiktaş ile prensipte anlaştı...

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Beşiktaş Sergen Yalçın'la yola devam ediyor Beşiktaş Sergen Yalçın'la yola devam ediyor Beşiktaş cephesinden taraftarını sevindiren haber geldi. Başkan Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın arasında gerçekleşen görüşmeden olumlu sonuç çıktı, birlikte yola devam edecekler...

Salih Uçan Alanyaspor’a veda etti Salih Uçan Alanyaspor’a veda etti Alanyaspor’un başarılı orta saha oyuncusu Salih Uçan sözleşmesinin bittiği turuncu-yeşilli ekibe sosyal medya üzerinden veda etti.