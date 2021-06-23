Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, dün gerçekleştirilen Kulüpler Birliği toplantısının ardından açıklamalar yaptı. Ahmet Nur Çebi’nin 5-6 Temmuz’da yapılacak Kulüpler Birliği Genel Kurulunda aday olmayacağını açıklayan Ağaoğlu “Kulüpler Birliği kendisini yenilemek zorunda. Yapısal olarak değişikliğe gideceğiz. Kulüpler Birliğinde profesyonelliğe geçiş yapıyoruz. Süper Lig AŞ konusu gündemde. Hem buna geçiş hem de yönetim anlamında daha üretken olmak için profesyonel bir yapıya kavuşma kararı aldık” dedi.

Altyapıya yöneleceğiz

Yeni yabancı kuralının altyapısı hazırlanmadan alınmış bir karar olduğunu söyleyen Ağaoğlu “TFF’nin yabancı kuralı konusunda değişikliğe gitmesini beklemiyorduk. Transfer politikamızı buna göre şekillendirdik. Sadece bu sene değil. Gelecek sezon yabancı oyuncu sayısı 12’ye düşecek. Bunu da göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz. Hoca’mız bize beş altı oyuncu söyledi. Bunların dördünü zaten aldık. Gerek görürsek bir iki isim daha alırız. Artık altyapıdan yetişecek oyunculara yönelmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

KAMPA KATILACAKLAR

Gençlerin heyecanı

∂ Trabzonspor’da 28 Haziran’da başlayacak olan ilk etap hazırlık kampına katılacak genç oyuncular belli olmaya başladı. Tunahan Ergül, Murat Cem Akpınar, Salih Kavrazlı, Muhammet Taha Tepe ve Koray Kılınç’ın Abdullah Avcı tarafından kamp kadrosuna alınacağı öğrenildi.

Sörloth'tan isyan: Yeter aramayın artık! Trabzonsporlu taraftarların yoğun “Geri dön” çağrıları Norveçliyi bunalttı. Sörloth “Beni aramayı ve mesaj göndermeyi bırakın, strese girdim” dedi.