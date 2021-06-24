Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fox TV’de açıklamalarda bulundu. 3 Temmuz’un yıl dönümünün yaklaştığını hatırlatan Başkan Koç, şike kumpası davasının sonuçlanmasıyla ilgili olarak “Savaştık, mücadele ettik, inandık, haklıydık, kazandık” dedi. Artık karşı dava açmak için harekete geçeceklerini dile getiren Fenerbahçe Başkanı “Kime karşı dava açacağız? Tek bir kurum var; TFF. Hesap sormazsak görevi kötüye kullanmış oluruz” dedi.

HELALLEŞMEK LAZIM

“Biz hakkımızı savunacağız. Fenerbahçe’nin hedef alınması, sahip olduğu değerler nedeniyledir” diyen Koç “Biz sportif ve finansal olarak rakiplerimizin fersah fersah ötesindeydik. Bizim rakamsal olarak bir zararımız var, bir de rakamlarla söylenemeyecek zararlarımız var. Marka ve itibarımıza zarar verildi. Fenerbahçe bu işten çok zarar gördü. Fenerbahçe’nin gördüğü zararlar nedeniyle helalleşmek lazım” diye konuştu.

ISIRANI MİSLİYLE ISIRIRIZ

Fenerbahçe’nin üzerinde sürekli bir algı oluşturulduğunu söyleyen Başkan Koç, rakiplere de gözdağı verirken “Zorlu sezonu, Rıdvan Dilmen Sezonu, Fenerbahçe şöyle böyle… Centilmenlik fayda değil zarar getiriyor. Devamlı birlik beraberlik içinde olalım, çıkarlarımız aynı dedik, çok denedik. Tek kulüple bu olmuyor. Bu değerlerimizden vazgeçmeyeceğiz. Ama bizi ısırmaya başlarsanız yaptığımız misli olacak” ifadelerini kullandı.

HOCA SÜRPRİZ OLACAK

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Yeni hocamızı pazartesi günü açıklayacağız. Alman ve Portekiz ekolü dedik ama sürpriz de olabilir. Taraftarlarımızdan ‘Onunla, bununla gö-rüştü, beceremedi’ algısına itibar etmemelerini rica ediyorum” dedi. Sarı lacivertlilerin listesinde Nenad Bjelica, Luis Castro ve Marco Silva’nın olduğu öğrenildi.

SAVCININ DEDİĞİNE BAK: KANATLARI BOŞ BIRAKTILAR

Ali Koç, 2011 yılında yaşadığı bir olayı anlattı. F.Bahçe Başkanı, “Konunun savcısı o dönem ‘Eskişehir maçında kesin şike yaptınız! Hoca, Alex’i tutmadı, kanatları boş bıraktı’ dedi. Şaka yapıyor zannettik. ‘Siz çok şanssızsınız, şampiyonluğa oynamasanız sizin üstünüze gitmeyecektik’ dedi.”

FB TV YAYIMLAYACAK: YILDIRIM KONUŞACAK

Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım, şike kumpas davasının sonuçlanmasının ardından bugün bir basın toplantısı düzenleyecek. FB TV, Yıldırım’ın basın toplantısını canlı olarak ekranlara getirecek.

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