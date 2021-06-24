Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaşlıların izlediği ve başrolünde Sergen Yalçın’ın olduğu gerilim filmi mutlu sonla biterken yaşanan gelgitler uzun süre unutulmayacak. Siyah beyazlıların çifte şampiyonlukla kapattığı tarihî sezonun sonuna doğru sözleşme görüşmeleri başlamıştı. Hatayspor karşısında elde edilen 7-0’lık zafer sonrası sözleşme uzatma konusunda iki taraf da el sıkışmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı yıllık 15 milyon liralık ücreti kabul etmişti.

İPLER İYİCE GERİLDİ

Ancak bazı yöneticilerin “Galatasaray derbisi sonrası imzalayalım” önerisi kabul gördü. Derbideki 3-1’lik hezimetin üstüne Karagümrük yenilgisi de eklenince imza iki defa ertelendi. Bu ertelemeler Sergen Yalçın’ı üzdü. Beşiktaş ligin son maçında Göztepe’yi yenerek şampiyonluğa ulaşınca da genç çalıştırıcı kırgın olduğu için yıllık ücret talebini 25 milyon liraya çıkardı. Karşılıklı restleşmeler sonucunda imza süreci iyice uzadı.

TARAFTAR ETKİLİ OLDU

İki tarafın da geri adım atmaya niyeti yoktu ama olanlar oldu. Öncelikle Beşiktaş taraftarını evinin önünde gören Sergen Yalçın bu sahneden çok etkilendi. Oldukça duygulanan tecrübeli çalıştırıcı kapattığı telefonunu açınca Başkan Ahmet Nur Çebi görüşmeyi ayarladı ve 22 milyon lira karşılığında anlaşmaya vardı. Sezon içinde 15 milyon lirayı kabul eden Sergen Yalçın, 7 milyon liralık zamlı sözleşmeyi imzaladı.

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MESAİ GÜNÜ BELLİ OLDU

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına 5 Temmuz’da Nevzat Demir Tesislerinde yapacağı çalışmayla başlayacak. Siyah beyazlıların yurt dışı kampı, Slovakya’nın 10 günlük karantina zorunluluğu sebebiyle iptal edilmişti.

ŞAMPİYON KADRO DAĞILDI

HOCA GELDİ TAKIM NEREDE?

Sergen Yalçın Beşiktaş’a döndü ama şu anda takımdaki futbolcu sayısı çok az. Siyah beyazlılarda Atiba, Utku, Gökhan, Rosier, Ghezzal, Mensah ve Cenk Tosun’un sözleşmeleri sona ererken Dorukhan Toköz, Montero ve Aboubakar da takımdan ayrılmıştı.

ÇOK TRANSFER LAZIM AMA...

Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş’ta limit sıkıntısı yaşanıyor. Kaleciden santrfora kadar en az 9 takviye yapacak olan siyah beyazlıların toplam 37 milyon avro takım harcama limiti bulunuyor. Başkan Ahmet Nur Çebi TFF’den limit artırımı istemişti.

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