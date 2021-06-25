Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, yıllar sonra konuştu, ortalığı sarstı. 3 Haziran 2018’de seçimi kaybettiği günden bu yana ilk defa kameraların karşısına çıkan Yıldırım, Ali Koç yönetimini çok ağır şekilde eleştirdi. Yıldırım, hafta sonunda yapılacak olan seçimli olağan genel kurulda başkanlığa aday olmayacağının altını çizerken "Mahallede yönetim yapsan, bu kadar kötü yönetim olmaz. Fenerbahçe'nin geleceğini tehlikede gördüğüm için konuşacağım" dedi. İşte Yıldırım’ın sözleri…

Üç senedir enkaz edebiyatı yapıyorlar

∂ “Ali Koç üç yıl önce başkan seçildi. Biz de karar verdik. İyi zamanda da ses çıkmayacak, kötü zamanda da konuşmayacağız ki kulüp bundan etkilenmesin diye. Fenerbahçe yönetimine bir bahane olmaması için sustuk. Ben ve arkadaşlarımın verdiği söz bitmiştir. Fenerbahçe yönetiminin hatalarında kamuoyunu bilgilendireceğiz. Üç senedir enkaz edebiyatı yapıyorlar. Biz çok kötü bir tablo aldık diyorlar. Böyle bir şey yok. Benim suistimalim varsa mahkemeler orada. Ben sizi mahkemeye vereceğim, bunu bilin"

Sizin bir tane dikili ağacınız yok

∂ “1998 yılında bir oyla başkan seçildik. Geldiğim günden 20 yıl sonra bıraktığım Fenerbahçe arasında çok fark vardı. Geldiğimizde Dereağzı’nda bir çim saha vardı, başka bir şey yoktu. Tapulu malımız yoktu. Koç, Galatasaray’ın ve Beşiktaş’ın mal varlıkları bizden fazla diyor. Beşiktaş'ın neyi var? Stadı var, kamp tesisleri var. Bir de Beşiktaş’ta apartman var. Galatasaray’ın Florya’da yarısı devletin olan arsa, devletin yaptığı stat ve Selahattin Beyazıt'ın aldığı arsa var. Geldiklerinden beri ağaç diktiler mi?”

Serdar Dursun kim? Ramos’u, Dzeko’yu al

∂ “Ben hayatımda bilerek yalan söylemedim. Yalan söyleseydim hapis yatmazdım. Ben saygılıyım diyor. Ben zona hastalığımdan dolayı pantolonumun kayışını bağlayamıyorum. Seni affetmem bunu bil. Seni bu seyirciyle göndereceğim bunu bil. Bak Ali Koç, sen Koç'luğunu bil. Sen Vehbi Koç’un torunusun. Sana Darmstadt'tan gidip de Serdar’ı almak yakışmaz. Real Madrid'de Ramos boşta, git Marcelo'yu al. Dzeko'yu al. Bundan sonra sahnedeyim. Loca almayacağım, gelip protokolde oturacağım”

İrfan Can Kahveci’ye 11 milyon avro verdiler

∂ “Son aldıkları Mesut Özil, İrfan Can Kahveci... Kaça aldılar bilen var mı İrfan Can'ı? Bu transferler için bir lira ödeme göstermediler Federasyon’a... 1,5 liraysa 1 lira gösterdiler diyelim. İrfan Can'a Galatasaray ve Marsilya 4,5 milyon avro teklif etti. Biz kaça aldık? 11 milyon avroya! Sakın beni yalanlamaya kalkmasınlar, evrakları koyarım ortaya…”

∂ “Galatasaray İrfan Can’a 9 milyon avro verdi deyip koyuyorlar parayı ortaya, Galatasaray'a gitmesin diye! 52 futbolcudan hangisine ne verdiğini bilen var mı aranızda? Hani şeffaf olacaktı? Kurumsal yapıymış, yesinler kurumsal yapıyı… Bütün sponsorluklar Koç grubu. Bu çok tehlikeli. Kendi gittiğinde devam etmezse ne olacak”

Fenerbahçe için hapis mi yattın?

“Ben üç senede çok sıkıntılar çektim diyor. Hapis mi yattın? Pandemide bir hafta evden çıkmadı, herhâlde onu söylüyor! Ali Koç'un bir sıkıntısı var. Aziz Yıldırım ve arkadaşlarından çekiniyor. Biz aday olduk seçilemedik ve kenara çekildik. Seçilseydik o şartlar neyse bizler de onu yaşayacaktık. Biz kaçmadık.”

Pamuk prenses küme düşüyordu!

“Sayın Ali Koç, bu kulübe niye geldiğinin farkında değil. 16 bin üye onu niye seçti daha anlamamış. 16 bin kişi seni beyaz atlı prens diye seçti. Pamuk prensesi alıp uçuracaktın, Fenerbahçe küme düşüyordu küme! Son üç dört maç kala küme düşmekten kurtulduk. Bu sene de üçüncü olduk. Ben şampiyonluk sözü vermedim diyor. Fenerbahçe yönetiminde olan herkes şampiyonluk sözü vermeye mecburdur. Şampiyon değilseniz başarılı değilsiniz.”