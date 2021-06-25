Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Portekiz’in yıldızı Cristiano Ronaldo, Fransa karşısında kaydettiği golle Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası tarihinde en çok gol atan Avrupalı oyuncu olmuştu. Millî takım formasıyla en çok gol atan oyuncu rekoruna bir adım daha yaklaşan Ronaldo’nun zirvede tek olabilmek için Portekiz formasıyla bir gol daha atması gerekiyor. İran formasıyla 149 maçta 109 gol kaydeden Ali Daei millî takım formasıyla en çok gol atan oyuncu durumundaydı.

Rekorların adamı Ronaldo! Dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Cristiano Ronaldo, EURO 2020 F Grubu maçında Macaristan karşısında iki kez ağları havalandırarak, 11 gol ile turnuva tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elde etti.