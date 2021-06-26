Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş’ta geçtiğimiz günlerde sağlanan anlaşmayla 40 günlük gerilim sonra ermiş ve teknik direktör Sergen Yalçın tekrar takımın başına getirilmişti. Genç çalıştırıcı zorlu günlerden çok daha güçlü çıktığını ve sıkıntıları aşmasında Başkan Ahmet Nur Çebi’nin çok büyük payı olduğunu söyledi. Çebi’nin kendisine söylediği bazı sözleri ömür boyu unutmayacağını söyleyen Sergen Yalçın, “Başkan’ımız son derece olgun, tecrübeli ve sakin bir insan” ondan daha çok şey öğreneceğim için mutluyum” dedi.

Büyük benzerlikler

Bundan 30 sene önce 17 yaşındayken A Takımı’na çıktığı Beşiktaş’ta o dönem başkan olan Süleyman Seba ile Ahmet Nur Çebi ile arasında büyük benzerlikler gördüğünü söyleyen Yalçın, “Mütevazılığı, Beşiktaş’ı çok sevmesi, Beşiktaş için varını yokunu ortaya koyması, sağlığından bile fazla düşünmesi bana onursal başkanımızı hatırlatıyor” ifadelerini kullandı. Taraftarın kendisine olan sevgisine değinen Yalçın, “Umarım hasret sona erer ve bu sezon onlarla stadımızda kucaklaşırım” diye konuştu.

Ne yaptın Mitrovic?

Beşiktaş yönetimi Aboubakar ayrılığı sonrası, Fulham’ın yıldızı Aleksandar Mitrovic için yaptığı ilk girişimden olumsuz sonuç aldı. İngiliz kulübünden yılda 3,7 milyon avro kazanan Mitrovic, Beşiktaş’tan yıllık 4,5 milyon avro istedi. Beşiktaş yönetimi, Fulham’dan kiralama için olumlu geri dönüş alsa da Mitrovic’in bu isteğiyle transfer zora girdi.

JUVE’NİN STOPERİ

Rugani’yi Kartal’a yazdılar

∂ İtalyan basını Juventus’un stoperi Daniele Rugani için Bologna, Real Betis ve Sevilla’nın yanı sıra Beşiktaş’ın istediğini yazdı. Haberde Merih Demiral ve Dragusin için Juve’nin kararının net olmadığı ifade edilirken teknik direktör Allegri’nin Chiellini, Bonucci ve Matthijs de Ligt’in yanı sıra Rugani’yi de kadroda tutabileceği belirtildi.

ANLAŞMA İMZALANDI

Yeni gelir kapısı

Beşiktaş Kulübü ödeme kuruluşu Faturamatik önemli bir ilke imza attı. Türkiye’de ve dünyada ilk defa yapılan bu iş birliği ile siyah beyazlı taraftarlar şahsi faturalarını www.takiminicinode.com üzerinden ödeyerek Beşiktaş Kulübü’ne katkı sağlayacak.

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