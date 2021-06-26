Fenerbahçe Kulübü'nün dün başlayan olağan seçimli genel kurulunda oy verme işlemi 38 sandıkta başladı.
29 BİN 9 ÜYE OY KULLANACAK
Mevcut Başkan Ali Koç'un tek aday olarak girdiği seçimde 29 bin 9 üye oy kullanma hakkına sahip.
Genel kurul için belirlenen 38 sandıkta 190 görevli sabahın erken saatlerinden itibaren hazırlıklarını tamamladı.
800 üyeye bir sandık olarak ayarlanan genel kurulda Ali Koç, 21 numaralı sandıkta oy kullanacak.
CANER ERKİN, SEÇİMDE OY KULLANDI
Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Caner Erkin, başkanlık seçiminde oy kullanmak için Fenerbahçe Ülker Stadı'na geldi.
13 numaralı sandıkta oyunu kullanan Erkin daha sonra stattan ayrıldı.
Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a zehir zemberek sözler Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, eski başkan Aziz Yıldırım'ın yaptığı sert açıklamaların ardından, Yıldırım'ın kendisiyle uğraşmasının nelere mal olacağını görememiş olduğunu söyleyerek, 'Beni mahkemeye vermezseniz adam değilsiniz2 şeklinde tepki verdi.
Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetim kurulu ibra edildi! Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda 2018 yılında göreve gelen Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu 2019 ve 2020 yılları arasındaki faaliyetlerinden dolayı oy birliği ile ibra edildiği açıklandı.