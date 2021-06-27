Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş’ta transfer çalışmaları hızlandı. Yeni sezonda kadroda düşünülen yıldız isimlerle anlaşıldı ama resmiyet kazanması için bazı isimlerle yolların ayrılması şart. Siyah beyazlılar, 10 numara bölgesi için Alanyaspor’dan Salih uçan ve son dört sezonu Çin’de geçirdikten sonra şu anda bonservisi elinde olan Brezilyalı yıldız Alex Teixeira Santos’la şimdiden el sıkışmış durumda. Bu iki oyuncunun da transfer edilebilmesi için Ljajic’in gönderilmesi şart.

Ljajic gidecek ama

Takımda şu anda 10 numara bölgesinde oynayabilecek üç oyuncu bulunuyor. Atiba, Oğuzhan ve Ljajic. Sergen Hoca, bu isimlerden Atiba ve Oğuzhan’ın takımda kalmasını istiyor. Geçen zorlu sezonda çok az dinlendirilerek 10 numara pozisyonunda başarıyla forma giyen 38 yaşındaki Atiba’nın sırtına fazla yük binmesi istenmiyor. Yıllık 2,5 milyon avro kazanan Ljajic şu anda gönderilecek isimlerin başında yer alıyor. Ancak oyuncu için teklif yok.

Sacko yedekte

Beşiktaş’ta sağ bek transferinde alternatif bir isim gündeme geldi. Siyah beyazlılar eğer Rosier transferi için Sporting Lizbon ile anlaşamazsa Falaye Sacko’ya yönelecek. Portekiz’in Guimares takımında forma giyen 26 yaşındaki Malili, geçen sezon bütün kulvarlarda 30 maça çıkarken bir asist yapmıştı.

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