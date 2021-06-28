Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EURO 2020 eleme maçları tüm hızıyla devam ediyor. Çeyrek final biletini alan takımlar belli olurken, Portekiz ile karşı karşıya gelen Belçika, 1-0'lık skorla söz konusu bileti kaptı.

BELÇİKA'NIN TEK GOLÜ HAZARD'TAN

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu’nda Belçika, Sevilla Olimpiyat Stadı’nda son Avrupa Şampiyonu Portekiz ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı Belçika 1-0’lık skorla kazanarak son 8 takım arasına kalmayı başardı. Belçika’ya galibiyeti getiren tek golü ise maçın 42. dakikasında Thorgan Hazard kaydetti.

Belçika, çeyrek final turunda 2 Temmuz Cuma günü İtalya ile karşı karşıya gelecek.

EURO 2020'de Danimarka çeyrek finalde EURO 2020 son 16 turunda Galler ile eşleşen Danimarka, karşılaşmayı 4-0 kazanarak çeyrek finale yükselmeye hak kazandı.

EURO 2020'de çeyrek finale çıkan ilk takım belli oldu Son 16'ya kalan Danimarka ile Galler karşı karşıya geldi. Maçta 4 gol kaydedildi.