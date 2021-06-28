Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu’nun açılış etabı büyük bir kazayla başladı. Yarış güzergahındaki bir izleyici hazırladığı pankartla fotoğraf çektirmek için poz verdi. Kenardan yola doğru sarkan ve sırtı yarışçılara dönük olan seyirciye arkadan hızla gelen Alman bisikletçi Tony Martin çarparak yere düştü. Bu sporcuya takılan onlarca bisikletçi de kendilerini yerde buldu.

Sarı mayo Poel'de

Bu tatsız olaya rağmen heyecanla devam eden yarışta, dün Perros-Guirec yerel idaresiyle Mur-de-Bretagne kasabası arasındaki 183,5 kilometrelik etabı, Alpecin-Fenix takımının Van der Poel kazandı. Hollandalı sporcu toplamda 8 saat 57 dakika 25 saniyelik süresiyle sarı mayoyu ele geçirdi. Turda bugün Lorient-Pontivy yerel idaresi arasındaki 182,9 kilometrelik üçüncü etap koşulacak.

Boğaz'da bisiklet keyfi Yarıştan elde edilen gelir, vefat eden sağlık çalışanlarının çocuklarının eğitimine harcanacak.