Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Danimarkalı yıldız futbolcu Joakim Maehle, ülkesinin gündeminden düşmüyor. Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Galler ile karşılaşan Danimarka, karşılaşmadan 4-0'lık galibiyetle ayrılarak çeyrek finale yükseldi. Danimarkalı futbolcular maç sonu şovuyla geceye damga vururken, maçtan sonra tribünlere çağırılan Maehle'nin yaptığı 'Fenerbahçe selamı' açıklaması gündemin tepesine çıktı.

"NASIL GELİŞTİ BİLMİYORUM"

Maehle, seyircilerin kendisine tezahürat ve alkış göndermesi üzerine onlara 'Fenerbahçe selamı' ile karşılık vermek istediğini ifade ederek, "Nasıl gelişti bilmiyorum ancak olağanüstü bir maçtan sonra bizi desteklemeye gelen ve benim adımı bağıranlar için bir şey yapmalıydım. Fenerbahçe selamı aklıma geldi" diye konuştu.

DANİMARKA'DA 'YUMRUK ŞOV' GÜNDEM OLDU

Maehle'nin 'Fenerbahçe selamı' sözleri üzerine Danimarka'da, Türkiye'de statlarda yapılan 'yumruk şov' gündeme geldi. Fenerbahçeli futbolcuların tribünlere gittiği eski görüntüler YouTube'da tekrar etkileşim almaya başladı.

'SIMON KJAER ÖĞRETTİ' İDDİASI

Programlarda Danimarka Ligi tecrübesi olan Türk oyunculardan yorumlar alınırken, sarı-lacivertli taraftarlar takım kaptanı Simon Kjaer'ın arkadaşlarına bu hareketi öğrettiği tahmininde bulundu.

EURO 2020'de Danimarka çeyrek finalde EURO 2020 son 16 turunda Galler ile eşleşen Danimarka, karşılaşmayı 4-0 kazanarak çeyrek finale yükselmeye hak kazandı.