Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde 3 maçta 7 puan toplayan A Milli Futbol Takımı, 1 Eylül Çarşamba günü saat 21.45'te Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

Mücadele İstanbul'da Vodafone Park'ta oynanacak.

Bu maçın ardından Cebelitarık'a gidecek olan A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık ile Victoria Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım, 7 Eylül Salı günü ise Amsterdam'da Johan Cruijf Arena'da Hollanda ile oynayacak.

EURO 2020'de Danimarka çeyrek finalde EURO 2020 son 16 turunda Galler ile eşleşen Danimarka, karşılaşmayı 4-0 kazanarak çeyrek finale yükselmeye hak kazandı.

EURO 2020'de çeyrek finale çıkan ilk takım belli oldu Son 16'ya kalan Danimarka ile Galler karşı karşıya geldi. Maçta 4 gol kaydedildi.

EURO 2020'de gruptan çıkan takımlar belli oldu! İşte son 16 eşleşmeleri EURO 2020'de grup müsabakaları tamamlandı, son 16 turundaki eşleşmeler belli oldu.