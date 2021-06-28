Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde 3 maçta 7 puan toplayan A Milli Futbol Takımı, 1 Eylül Çarşamba günü saat 21.45'te Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

Mücadele İstanbul'da Vodafone Park'ta oynanacak.

Bu maçın ardından Cebelitarık'a gidecek olan A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık ile Victoria Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım, 7 Eylül Salı günü ise Amsterdam'da Johan Cruijf Arena'da Hollanda ile oynayacak.

EURO 2020'de Danimarka çeyrek finalde EURO 2020'de Danimarka çeyrek finalde EURO 2020 son 16 turunda Galler ile eşleşen Danimarka, karşılaşmayı 4-0 kazanarak çeyrek finale yükselmeye hak kazandı.

EURO 2020'de çeyrek finale çıkan ilk takım belli oldu EURO 2020'de çeyrek finale çıkan ilk takım belli oldu Son 16'ya kalan Danimarka ile Galler karşı karşıya geldi. Maçta 4 gol kaydedildi.

EURO 2020'de gruptan çıkan takımlar belli oldu! İşte son 16 eşleşmeleri EURO 2020'de gruptan çıkan takımlar belli oldu! İşte son 16 eşleşmeleri EURO 2020'de grup müsabakaları tamamlandı, son 16 turundaki eşleşmeler belli oldu.