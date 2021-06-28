Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe ile sözleşmesi biten 32 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Harun Tekin Kasımpaşa'ya transfer oldu. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağlık kontrollerinden geçirilen kaleci ile Kemerburgaz Tesisleri'nde sportif direktör Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu törende 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Kariyerinde Bursaspor ve Fenerbahçe formaları giyen Harun Tekin, Süper Lig'de 159 karşılaşmada kaleyi korudu.



Fenerbahçe'den Harun Tekin’e moral ziyareti Fenerbahçeli yöneticiler ve teknik heyet, Karagümrük maçında suratına darbe alan kaleci Harun Tekin'i hastanede ziyaret etti.



Maehle'nin 'Fenerbahçe selamı' Danimarka gündeminde EURO 2020 son 16 turunda Galler'i 4-0'lık skorla geçen Danimarka, maç sonu şovu ile geceye damga vurdu. Takımın sağ beki Joakim Maehle'nin 'Fenerbahçe selamı' ifadesi Danimarka gündeminde en çok konuşulanlar arasında yerini aldı.

