Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Teknik direktör arayışını sürdüren Fenerbahçe, Kuzey Makedonya’yla yollarını ayıran Igor Angelvoski için nabız yokladı. 45 yaşındaki Makedon hocanın menajeriyle direkt olarak Başkan Ali Koç görüştü. Fenerbahçe, EURO 2020 sonrası görevi bırakıp tatil için Antalya’ya gelen Angelovski’yle anlaşırsa bir taşla iki kuş vurmuş olacak. Zira sarı lacivertlilerin pilot takım projesi olarak düşündüğü Vardar da bir Makedon ekibi ki, Angelovski bu operasyonda kilit rol oynayabilir.

Zoru başarıyor

Ancak, Fenerbahçe’de çalışmaya sıcak baksa da Igor Angelovski, çantada keklik değil. Çünkü Kuzey Makedonya ile önemli işlere imza atan teknik adamın talibi çok. Serie A’dan Sampdoria ve Genoa’nın teklif yaptığı Angelovski, Fenerbahçe’den gelecek cevaba göre İtalyanlarla masaya oturacak. EURO 2020’de Hollanda, Avusturya ve Ukrayna’yla girdiği grup mücadelesinde sıfır çekmesine rağmen oynattığı futbolla alkış alan Angelovski kısıtlı imkânlarla, büyük işler yapan bir isim olarak biliniyor.

Almanlara kâbus yaşattı

Elif Elmas’ı keşfeden hoca Igor Angelovski, Rabotnicki Sportif Direktörü iken kurduğu takım Trabzonspor’u Avrupa Ligi’nden elemişti. Kuzey Makedonya’yı çalıştırırken, Fatih Terim’in başında olduğu Türkiye ile 0-0 berabere kalan Angelovski, Almanya’yı ise evinde devirdi.

KOÇ MAZBATA ALDI

Bu defa farklı olacak

∂ Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu dün kulüp binasında düzenlenen törenle Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'ün elinden mazbatalarını aldı. Koç, "Bu dönem öncekinden çok daha farklı olacak. Çok daha güzel şeyleri konuşacağımız, sonunda mutlulukların olacağı, Fenerbahçe'nin hak ettiği yerde bulunacağı bir dönemin başlangıcı olacağına canı gönülden inanıyorum” şeklinde konuştu.

YENİ HOCA İÇİN

Birkaç gün sabır

F.Bahçe'de dün açıklanması beklenen yeni teknik direktör için kulüpten yapılan bildiride, "Detayları değerlendiriyoruz. Açıklamayı planladığımız teknik direktörümüz ile ilgili imza aşamasına gelindi. Birkaç gün içinde camiamızla paylaşılacaktır" denildi.

Fener'de favori Nenad Bjelica Sarı lacivertliler, Emre Belözoğlu ile yolların ayrıldığını duyurduğu günden beri Ali Koç’tan yeni isim duymak için sabırsızlanıyor. Hırvat teknik adam Bjelica bir adım önde.

Fenerbahçe'de Ali Koç 2. defa başkan seçildi Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağan genel kurulunda tek aday Ali Koç, 6 bin 459 oyla yeniden başkanlığa seçildi.