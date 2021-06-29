Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak, ligde ve kupada da apoletini korumak isteyen Beşiktaş bu doğrultuda transferde çok titiz davranıyor. Siyah beyazlıların ana planı orta sahayı hedefinde belirlediği oyuncularla iyice güçlendirmek. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda 10 numara pozisyonu için Alex Teixeira ile görüşmelerde sona gelindi. Bonservisi elinde olan oyuncunun yakın arkadaşı olan Josef de Souza transferde büyük rol oynuyor. Yıldız oyuncu kendisine sunulan 2 milyon avroluk senelik ücretin artmayacağını artık anladı, anlaşma çok yakın.

Kiralanacak

Sergen Yalçın’ın çok istediği Alex Teixeira'nın ardından kadroya bir Brezilyalının daha katılması planlanıyor; Fernando Lucas Martins... Çin'in Beijing Guoan takımında oynayan ancak vize problemleri sebebiyle ayrılmak isteyen 29 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için Beijing Guoan'a kiralama teklifinde bulunuldu. Çin kulübü ile görüşmeler devam ederken Fernando'ya ise yıllık 1,8 milyon avro önerildi. 29 yaşındaki oyuncu Beşiktaş'ın teklifini kabul ederken iki takımın anlaşmasını beklemeye geçti.

Âdem’e Demir kanca

Beşiktaş’ta bekleneni bir türlü veremeyen Âdem Ljajic’in talipleri artıyor. Boşnak asıllı oyuncuya İtalyan kulübü Genoa ve Torino’nun adından Süper Lig’in yeni ekibi Adana Demirspor da el attı. Akdeniz ekibinin Beşiktaş ve oyucuyla görüşerek transferi bitirmek istediği öğrenildi.

CAS, Beşiktaş'ın itirazını reddetti UEFA tarafından Beşiktaş'a verilen yüzde 15'lik kesinti üzerine siyah-beyazlı kulüp CAS'a başvuruda bulunmuştu. CAS, Beşiktaş'ın başvurusunu reddetti.

Beşiktaş 10'u arıyor Siyah beyazlılar takımda maestroluk yapacak yıldızlarla anlaşmaya vardı. Ancak Ljajic gitmezse iki isimden yalnızca biri transfer edilebilecek