Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın yeni sezon öncesi Florya’da Dinamo Bükreş’i 2-1 mağlup ettiği ilk hazırlık maçına yeni transfer Aytaç Kara damga vurdu. Sarı kırmızılıların Kasımpaşa’dan transfer ettiği 28 yaşındaki oyuncu performansıyla tam not aldı. Aytaç’ın ilk maçında iki defa fileleri havalandırmasının yanı sıra fizik kondisyon olarak oldukça güçlü durumda olması teknik heyetin de taraftarların da yüzünü güldürdü. Ayrıca başarılı oyuncunun sahadaki kendinden emin görüntüsü ve takıma yaydığı pozitif enerji de Terim’i oldukça memnun etti.

Fatih Hoca gururu

Kasımpaşa’dan transfer edilen Aytaç Kara henüz ilk maçındaki performansıyla bir sezon daha kiralanması gündemde olan Gedson Fernandes ile yeniden takıma döneceği konuşulan Belhanda kadar katkı sağlayacağının da sinyallerini vermiş oldu. Galatasaray’da kalıcı olmak ve kupalar kaldırmak istediğini söyleyen yıldız futbolcu, “Yoğun bir çalışma temposunda hazırlanıyoruz. Fatih Hoca ile çalışmak büyük gurur. Kaptanımız Arda Ağabey ve arkadaşlarımız da çok sıcakkanlı. Çok yardımcı oluyorlar” ifadelerini kullandı.

Mustafa endişesi

Dinamo Bükreş maçında sakatlanan Mısırlı golcü Mustafa’nın dün MR’ı çekildi. Sol ayak bileği MR’ında kemik ödemi ve eklem kapsülünde kanama mevcut olan Mustafa’nın sahalardan ne kadar uzak kalacağı net olarak açıklanmadı. Galatasaray’da PSV Eindhoven maçı öncesi santrfor bölgesinde Falcao, Ali Yavuz Kol ve Babel gibi isimler alternatifler arasında.

TRANSFERDE SONA GELİNDİ

Kaan Ayhan gün sayıyor

G.Saray, Kaan Ayhan transferinde sona yaklaştı. İtalyan kulübü Sassuolo ile yapılacak son görüşmenin ardından transferin bu hafta sonuna kadar tamamlanacağı ifade edildi. G.Saray yönetimi, millî futbolcu ile daha önce yaptığı görüşmede anlaşma sağlamıştı. Kaan Ayhan’ın kiralık olarak kadroya katılacağı, yapılacak sözleşmede satın alma opsiyonunun da olacağı kaydedildi.

Galatasaray'ın yeni yıldızı Aytaç Kara şov yaptı Galatasaray'ın yeni sezon hazırlıkları kapsamında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ağırladığı Dinamo Bükreş karşılaşmasında yeni transfer Aytaç Kara şov yaptı.

Galatasaray'ın hazırlık maçında Mustafa Muhammed sakatlandı Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed, ilk hazırlık maçının 4. dakikasında sakatlanarak oyunu bırakmak zorunda kaldı.