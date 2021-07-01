Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’la tarihin en zorlu sezonlarından birinde iki şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın, rüştünü Avrupa’da da ispat etmeyi kafasına koydu. Tecrübeli çalıştırıcı, ünlü teknik adamlar gibi kendine has bir oyun tarzının hazırlığı içinde. Sergen Yalçın, Avrupa’da ses getirecek bir teknik direktör olmak için tarzlarını beğendiği ünlü çalıştırıcıların sistemlerini inceliyor. Sergen Hoca’nın Beşiktaş’ı gelecek sezon oyun içinde oyun oynayacak.

Değişken sistem

∂ Yani maç içinde 4-4-2’den 3-5-2’ye, 4-3-3’e geçebilen bir takım ortaya çıkacak. Şampiyon teknik adam geçen sezon bunu birkaç maçın belli bölümlerinde denemiş ancak üst üste yaşanan sakatlıklar sebebiyle tekrar edememişti. Hücum futbolunu seven 48 yaşındaki teknik adam, geçen sezon Beşiktaş’ı ligin ‘en çok gol atan, en çok pozisyona giren, en çok şut çeken takımı’ gibi istatistiklerde de zirveye taşıyarak şampiyonluğa ulaştırmıştı.

Hücum futbolu

∂ Sergen Yalçın en beğendiği teknik adamların sistemlerini araştırırken, Atalanta’nın kurt teknik direktörü Gian Piero Gasperini’nin “Savunma sizi yenilmez yapar, fakat galibiyetler hücum ile kazanılır” sözünü düstur ediniyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde de Beşiktaş’a hücum futbolu oynatmayı planlayan başarılı çalıştırıcı, Johan Cruyff, Arigo Sacchi, Marcelo Bielsa gibi ünlü teknik adamların sistemlerini inceleyerek gece gündüz mesai yapıyor.

KURDUĞU PLAN İÇİN

Gençleri istiyor

∂ Beşiktaş’a oynatmak istediği futbol için kadroya genç oyuncuların katılmasını isteyen Sergen Yalçın, yöneticilerle yaptığı transfer toplantısında, “Sürekli tempolu mücadele eden bir ekip olacağız. Bunun için imkânlar el verdiği kadar genç isimlerin transfer edilmesini istiyorum” dedi.

KOCADAĞ’DAN MÜJDE

Dzeko mu, Diego mu?

∂ Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Edin Dzeko ve Diego Costa ile görüştüklerini ve şartlarına uyduğu taktirde birini transfer edebileceklerini açıkladı. Teixeira'nın gelmesi için o bölgedeki oyunculardan birinin eksilmesi gerektiğini belirten Kocadağ, "Fernando ve Kaan Ayhan listemizde, Sörloth yok. Rosier'de iyi noktaya geldik. Salih Uçan pazartesi kampta olacak. Atiba, Larin ve Gökhan Töre ile sözleşme uzatmayı planlıyoruz. Dorukhan yurt dışına takım bulamazsa kendisine kapımız açık" dedi.

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