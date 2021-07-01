Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim’in kadroya mutlaka katılmasını istediği Gedson Fernandes için resmî girişim önceki gün yapılmıştı. Sarı kırmızılılar Benfica’ya bir yıl vadeli; 2 milyon avro kiralık ve 7 milyon avroluk da satın alma opsiyonlu resmî teklif yaptı. Portekizli orta saha oyuncusunu PSV maçlarına yetiştirmek isteyen sarı kırmızılılar bu transferi bir an önce açıklığa kavuşturmak istiyor. Eğer Gedson transferi gerçekleşmezse Galatasaray’ın alternatifinde Belhanda bulunuyor.

İndirime hazır

Faslı oyuncunun transferine Teknik Direktör Fatih Terim sıcak bakıyor. Çalışmalarına İstanbul’da özel bir antrenör eşliğinde devam eden Belhanda da Galatasaray’a yeniden dönmeye hazır. Daha önce sarı kırmızılı kulüpten yılda 3,3 milyon avro kazanan yıldız oyuncunun ücretini 2 milyon avro seviyesine indirmeye de razı. Otuz bir yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında oynanan Kasımpaşa maçından sonra stat çimleri sebebiyle yönetimi eleştirince sözleşmesi feshedilmişti.

BONSERVİSİ 5 MİLYON AVRO

Dieng el yaktı

∂ Galatasaray’da orta saha transferi için listeye eklenen son isim el-Ehli forması giyen Aliou Dieng olmuştu. 23 yaşındaki Malili ön libero Aliou Dieng için Mısır kulübü ile görüşen sarı kırmızılılar, “Bonservisi 5 milyon avro” cevabı aldı. Galatasaray eğer Gedson ve Belhanda ile anlaşamazsa Dieng için el-Ehli ile tekrar masaya oturulacak.

Belhanda hazır kıta Montpellier ile anlaşamayan yıldız oyuncu, sözleşmesi feshedildiğinden beri İstanbul’da çalışıyor. Faslı oyuncu “İnşallah tekrar Galatasaray forması giyerim” diyerek geri dönüşe yeşil ışık yaktı