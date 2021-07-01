Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Kulübü'nün Olağan Genel Kurulu dün gerçekleştirildi. Burada konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu, sert açıklamalarda bulundu. Erkan Zengin transferinden kalan 310 bin avro alacağını yıllardır tahsil edemeyen bordo mavililer, Eskişehirspor Kulübü'nün kapatılmaması için "Borcu yoktur" kâğıdına imza atmayarak alacağın ödenmesini talep etmişti. Genel kurulda bu konuya değinen Ağaoğlu "Eskişehirspor Kulübü'nün araya koymadığı adam kalmadı" ifadelerini kullandı.

Keser-sap hesabı

Eskişehirspor için 2010-11 sezonuna vurgu yapan Ağaoğlu "Eskişehirspor 310 bin avro ödeyip de transfer penceresini açamıyorsa bu onların sorunu. Bu, alacak verecek işi değil, prensip işi. Şunu unutmasınlar ki, 2010-11 sezonunda canını feda eden Mustafa Abi'yi geri getiremeyecekler. Canlarını kaybeden insanların haklarını kim kime helal edecek? Trabzonspor'a karşı birtakım tasarrufların içinde bulunan insanlar keser ile sapın hesabını yaparak eylemlerin içinde bulunacak" diye konuştu.

‘DEVLER LİGİ'NE GİDECEKTİK

UEFA'ya baskı yaptılar

∂ Başkan Ahmet Ağaoğlu "Kura çekimine kadar CAS kararı çıkmasaydı Şampiyonlar Ligi'nde yolumuza devam edecektik. Ceza almamız için Türkiye'den de UEFA'ya baskı yapıldığına dair, bir profesyonelin ifadesi var" deyince bir üye "Kimi koruyorsunuz, açıklayın" dedi. Ağaoğlu "Ben kimseyi korumuyorum, 30 senedir Trabzonspor'a hizmet ediyorum" cevabını verdi.

ÖMÜR'E 23 MİLYON VERDİLER

Satmamak hataydı

∂ Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Uğurcan'ı niye satmayayım? Ben o hatayı bir kere yaptım. Abdülkadir Ömür'e Manchester City 23 milyon avro verdi, satmadım, hata yaptım" dedi.