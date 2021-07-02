Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’da yaklaşan PSV maçı öncesi öncelikli transfer listesi belli oldu. Listeye göre Aslan’ın öncelikli hedefi bir sol bek, bir ofansif bir de savunması güçlü kanat ve orta saha. Sol bek için öne çıkan ilk isim Alex Moreno. Cimbom, Betis forması giyen oyuncuyla her konuda anlaşma sağlasa da İspanyol ekibinin önceliği Moreno’yu kiralamak değil satmak. Eğer yapılacak son görüşmeler olumlu sonuçlanırsa 28 yaşındaki oyuncu kiralık olarak İstanbul’a gelecek. Kanatlar için belirlenen isimler Onyekuru ve Barış Alper Yılmaz.

SIKI PAZARLIK

Seçimlerden dolayı Onyekuru’nun 4,35 milyon avroluk satın alma opsiyonunu kullanamayan Galatasaray, Monaco ile tekrar temaslara başladı. Keçiörengücü’nün genç yıldızı Barış Alper Yılmaz ile el sıkışılmasına rağmen menajerinin istediği yüksek komisyon bedeli yüzünden şu ana kadar imza atılmadı. Gedson Fernandes için de Benfica ile pazarlıklar devam ediyor. Aslan, Portekiz ekibinin ısrarcı olduğu zorunlu satın alma opsiyonunu makul rakamlara çekip bir yıl kiralık olarak Gedson’u kadroya katmaya çalışıyor.

ADANA DEMİR'E İMZALADI

Demir adam Belhanda

Galatasaray’da Mustafa Cengiz yönetimi tarafından sözleşmesi feshedilen Belhanda’nın yeni adresi belli oldu. Faslı oyuncu, Süper Lig’in yeni ekiplerinden Adana Demirspor ile üç yıllık sözleşme imzaladı. Belhanda uzun süredir çalışmalarını İstanbul’da sürdürüyordu.

ELMAS YÖNETİMİNDEN

Genel Kurul kararı alındı

Galatasaray’da yeni göreve başlayan Burak Elmas yönetimi Olağanüstü Genel Kurul kararı aldı. 27 Temmuz’da yapılacağı açıklanan Genel Kurulda ana gündeminde yönetim kurulu üyeleri genel kurulun tasvibine sunulacak ve bağımsız yönetim kurulu üyeleri seçilecek.

Galatasaray'da Abdou Harroui sesleri Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, orta sahaya takviye çalışmaları sürüyor. Cimbom'da gündeme, Sparta Rotterdam forması giyen Abdou Harroui geldi.