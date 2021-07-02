Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NBA'de play-off heyecanı devam ediyor. Milwaukee Bucks, konferans final serisi beşinci maçında Atlanta Hawks'ı Fiserv Forum'da konuk etti.

Kariyerinde iki kez sezonun en değerli oyuncusu seçilen all-star Giannis Antetokounmpo'nun sakatlığı nedeniyle forma giyemediği karşılaşmada Bucks, oyunun ilk çeyreğinde rakibi karşısında farkı açmasının ardından skor avantajını maç boyu korudu ve mücadeleden 11 sayı farkla galip ayrılarak seride 3-2 öne geçti.

LOPEZ'DEN 33 SAYILIK PERFORMANS

Ev sahibi ekipte Brook Lopez 33 sayı, 7 ribaunt, 4 blok, Khris Middleton 26 sayı, 13 ribaunt, 8 asist, Jrue Holiday 25 sayı, 13 asist, 6 ribaunt ve Bobby Portis ise 22 sayı, 8 ribauntla takımını galibiyete taşıyan oyuncular oldu.

BOGDANOVİC'İN 28 SAYISI YETMEDİ

Hawks'ta ise Bogdan Bogdanovic 28 sayı, John Collins 19 sayı, 8 ribaunt, Danilo Gallinari 19, Lou Williams 17 sayıyla maçı tamamladı.

FİNALDE RAKİP PHOENİX SUNS

Serinin 6. maçı, 4 Temmuz Pazar günü TSİ 03.30'da Atlanta Hawks'ın sahasında oynanacak. Seriyi geçen taraf, finalde Phoenix Suns ile karşılaşacak.

NBA'de ilk finalist Phoenix Suns oldu! NBA'de büyük finale çıkan ilk takım Los Angeles Clippers'ı 130-103 yenerek seride 4-2 kazanan Phoenix Suns oldu.

NBA'de Hawks, Bucks serisi 2-2'ye geldi NBA play-off'larında Milwaukee Bucks'ı 110-88 yenen Atlanta Hawks, Doğu Konferansı final serisinde skoru 2-2'ye getirdi.