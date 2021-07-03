Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray, yılbaşı gecesi elinde havai fişek patlaması sonucu yüzünden yaralanan Fas asıllı Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui ile ilgili bir açıklama yayımladı.

Sarı-kırmızılıların 29 yaşındaki futbolcusu, takımla kısmi olarak antrenmanlarda yer alacak.

Ayrıca Omar’ın operasyonlarının da süreceği belirtildi.

Galatasaray’dan Omar ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Bireysel çalışmalarının yanı sıra önümüzdeki süreçte kısmi olarak takım çalışmalarında da yer alması planlanan Omar Elabdellaoui’nin operasyonel süreçleri devam edecek."

MUSTAFA MUHAMMED KOŞU ÇALIŞMALARINA DEVAM ETTİ

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmana teknik ısınma ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki top kapma çalışması yapıldı.

Devam eden bölümde 2x15 dakika beşe beş dar alan oyunları oynandı. Son bölümde ise sonuçlandırma çalışmaları üzerinde duruldu.

Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Mustafa Muhammed, tedavisinin ardından fizyoterapist eşliğinde sahada koşu çalışmalarına devam etti.

MARCAO TAKIMLA ÇALIŞTI

Brezilya’dan döndükten sonra yasal karantina süresi tamamlanan Marcao Teixeira, bireysel çalışmalarının ardından takım çalışmalarında yer almaya başladı.

Bireysel çalışmalarının yanı sıra önümüzdeki süreçte kısmi olarak takım çalışmalarında da yer alması planlanan Omar Elabdellaoui’nin operasyonel süreçleri de devam edecek.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını yarın sabah saat 10.30’da yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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