Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Galatasaray'da Burak Elmas yönetiminden beklenti; yaklaşan PSV maçı öncesi transferleri hızlıca gerçekleştirmesiydi. Ancak yönetim şu ana kadar beklenen açıklamaları yapamadı. Sebep ise önceki dönemlerden gelen farklı konulardaki borçlardı. Başkan ve kurmayları ilk iş olarak oyuncuların geçmişe dönük borçlarını kapatarak hepsinden borçsuzluk kâğıdı aldı. Sarı kırmızılılar bununla ilgili evrakları UEFA'ya gönderdi.

İmzalar geliyor

UEFA'ya iki farklı dilde gönderilen bilgi yazısında eski teknik direktör Igor Tudor'a olan 840 bin avroluk borcun kapatıldığı, ayrıca Oğulcan Çağlayan için Uyuşmazlık Çözüm Kurulundan çıkan 1,4 milyon avroluk ceza için de Tahkim Kurulunun, yaptıkları itirazı kabul ettiği hatırlatıldı. Bu sayede transfer tahtasının kapanmasının önüne geçen sarı kırmızılılarda ilk imzanın Barış Alper Yılmaz olması bekleniyor.

Aslan durmuyor

Sezonu erken açan takımlardan biri olan Galatasaray, çalışmalarını sürdürüyor. Fatih Terim nezaretinde son iki gündür çift idman yapan sarı kırmızılılar dün ise sabah çalışmasıyla yetindi. Oyuncuların çift kale maçtaki hırsı Terim’i sevindirdi.

Galatasaray’dan Omar Elabdellaoui açıklaması Yılbaşı gecesi yüzünden yaralanan Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui’nin kısmi olarak takım çalışmalarında yer alacağı açıklandı. Ayrıca bu süreçte Omar’ın operasyonlarının da süreceği ifade edildi.

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