Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Vitor Pereira’nın yönetimden ilk isteği golcü oldu. Cisse’yle yolları ayıran sarı lacivertliler Samatta’dan kurtulmak için formül ararken Pereira da Tanzanyalının üzerini çizdi. Gol yollarında problem yaşamak istemeyen Portekizli, eski öğrencisi Marko Arnautovic ile kendini garantiye almayı hedefliyor. Shanghai Port’ta beraber çalıştığı 32 yaşındaki Arnautovic’in Avrupa’ya dönme arzusu ve Pereira’ya yakınlığı sarı lacivertlilerin elinissgüçlü kılıyor.

Yıllık 2,5 milyon avro

Ancak İtalya’dan Bologna da Arnautovic’i istiyor. Ama hem Pereira etkisi hem de sarı lacivertlilerin teklifinin daha iyi olmasıyla oyuncunun rotası Kadıköy’e gösteriyor. Daha önce Twente, Inter, Werder Bremen, Stoke City ve West Ham gibi takımların formasını giyen Avusturyalı santrfor kanatlarda da görev yapabiliyor. Fenerbahçe’nin Arnautovic’e yıllık 2,5 milyon avro net ücret, başarı bonusları ve şampiyonluk bonuslarıyla 3 milyon avroyu aşan bir ücret önerdiği, oyuncuyla görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

PEREIRA BUGÜN İMZA ATACAK

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira, dün İstanbul’a geldi. Sarı-lacivertlileri daha önce 2015-2016 sezonunda çalıştıran Portekizli teknik adam, bugün takımla birlikte Düzce’deki Topuk Yaylası Tesisleri’ne gidecek. Pereira için burada imza töreni düzenlenecek.

Vitor Pereira'dan ilk açıklama: Çok mutluyum Fenerbahçe'nin başına ikinci kez gelen Vitor Pereira'dan ilk açıklama geldi. Pereira, sarı-lacivertli takıma döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.

Pereira yeniden İstanbul'da! Fenerbahçe’nin yeni Teknik Direktörü Vitor Pereira İstanbul’a geldi.