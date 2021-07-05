Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2014 yılından bu yana Süper Lig'de kupayı kaldıramayan Fenerbahçe, şampiyonluk özlemine son vermek istiyor. Sarı lacivertli ekip, 2015-2016 sezonunda da futbol takımının teknik direktörlüğünü yapan Vitor Pereira ile anlaşma sağladı. Beklenti, ikinci şansı yakalayan çalıştırıcı ile şampiyonluğa ulaşmak.

DAUM, KOCAMAN VE YANAL BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Fenerbahçe'de son yıllarda 3 isim, iki kez teknik direktörlük görevine getirildi. İlk dönemlerinde sarı-lacivertli takıma Süper Lig'de şampiyonluk yaşatan Christoph Daum, Aykut Kocaman ve Ersun Yanal, ikinci kez görev yaptıkları sürede beklentileri karşılayamadı.

Pereira ise ilk döneminde ulaşamadığı şampiyonluğa ikinci döneminde ulaşmayı hedefliyor.

EN SON İKİNCİ ŞANSI YAKALAYAN İSİM ERSUN YANAL

Fenerbahçe'de son olarak ikinci kez teknik direktörlük görevine getirilen isim Ersun Yanal oldu.

Yanal, 2013-2014 sezonunda son şampiyonluğunu kazandırdığı Fenerbahçe'de 2018 Aralık'ta yeniden görev almış, sarı lacivertliler 2018-2019 sezonunu 6. sırada tamamlamıştı. 2019-2020 sezonunda da beklentilerin altında kalan Yanal ile 2020 Mart'ta yollar ayrılmıştı.

AYKUT KOCAMAN'IN İKİNCİ DÖNEMİ BİR SEZON SÜRDÜ

Fenerbahçe'de ikinci kez teknik direktörlük koltuğuna getirilen ancak beklenen başarıyı elde edemeyen bir başka isim de Aykut Kocaman oldu.

Kocaman, sarı-lacivertli takımda ilk kez 2010'da teknik direktörlük görevine getirilmiş, görev yaptığı ilk dönemde 3 sezon Fenerbahçe'nin başında kalmış ve sarı-lacivertlilere bir lig ve 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Dört sezon sonra tekrar Fenerbahçe'nin başına geçen Kocaman, 2017-2018 sezonunu ezeli rakibi Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada tamamlamış ve Ali Koç'un başkanlığa seçilmesinin ardından teknik isimle yollar ayrılmıştı.

DAUM İLE ŞAMPİYONLUK İKİNCİ KEZ SON MAÇTA KAYBEDİLDİ

Fenerbahçe, Christoph Daum'un ikinci kez görev yaptığı dönemde de istediği performansı sergileyemedi.

Daum, Fenerbahçe'yi iki sezon üst üste lig şampiyonluğuna taşımış olsa da 2005-2006'da ligde şampiyonluğu son haftada kaybetmesi üzerine Alman teknik adamla yollar ayrılmıştı. Üç sezon sonra tekrar sarı lacivertlilerin başına getirilen Daum'un ikinci dönemi sadece bir sezon sürmüş, Fenerbahçe 2009-2010'da da aynı benzer sonla karşılaşarak şampiyonluğu son müsabakada kaçırmıştı.

Kaçan şampiyonluk sonrası Alman teknik adamın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmişti.

PEREIRA 14 AY GÖREVDE KALDI

Fenerbahçe'de yeniden teknik direktörlüğe getirilen Vitor Pereira, sarı lacivertli takımdaki ilk döneminde 14 ay görevde kaldı.

2015-2016 sezonunda Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de en az gol yiyen, kalesini en fazla maçta gole kapatan ve en az mağlubiyet yaşayan takım olmasına rağmen şampiyonluğa ulaşamamıştı. Sarı lacivertli takım, sezonu şampiyon Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde ikinci sırada tamamlamış, buna rağmen Portekizli teknik adamla yola devam edilmişti.

MONACO MAÇI SONRASI SÖZLEŞMESİ TEK TARAFLI FESHEDİLDİ

Fenerbahçe'nin 2016-2017 sezonu öncesinde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fransa ekibi Monaco'ya elenmesinin ardından Vitor Pereira'nın sözleşmesi tek taraflı feshedilmişti.

Vitor Pereira'dan ilk açıklama: Çok mutluyum Fenerbahçe'nin başına ikinci kez gelen Vitor Pereira'dan ilk açıklama geldi. Pereira, sarı-lacivertli takıma döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.