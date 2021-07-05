Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vitor Pereira ile sözleşme imzalayan sarı lacivertliler, bu sabah Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde bir araya geldi. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, 3 günlük çalışmanın ardından bugün sabah saatlerinde kamp yapacağı Topuk Yaylası Tesisleri’ne hareket etti.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'ne gelen sarı-lacivertlileri, Anadolu Otoyolu Kaynaşlı gişelerinde pandemi nedeniyle bir grup taraftar karşıladı. Yaptıkları tezahüratlarla teknik heyet ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, Teknik Direktör Vitor Pereira'ya çiçek verdi.

PEREIRA-CANER PAYLAŞIMI

Vitor Pereira'nın göreve gelmesinin ardından basına tekrar yansıyan önceki dönemde Caner Erkin ile yaşanan tartışmaya fotoğrafla cevap verildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan paylaşımda, Pereira ve Caner Erkin samimi görüntü verdi. Paylaşım kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeniye ulaştı.

Pereira'nın daha önce görev yaptığı dönemde Caner Erkin, Galatasaray derbisi kadrosuna alınmamasına tepki göstermiş, Portekizli teknik adamla yaşadığı tartışmanın ardından yöneticilerle de tartışınca kadro dışında kalmıştı.

VOLKAN DEMİREL FOTOĞRAFTA NEDEN YOK?

Öte yandan takım hareket etmeden önce çektirilen toplu fotoğrafta yardımcı antrenörlük görevi yapan Volkan Demirel yer almadı. Portekizli Teknik Direktör Pereira'nın, İstanbul'a ekibi ile birlikte gelmiş olması ve toplu fotoğrafta Volkan Demirel'in yer almaması soru işaretine neden oldu.

Alınan bilgilere göre Volkan Demirel 3-4 günlük izin aldığı iddia edildi. Demirel'in geleceğinin ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.