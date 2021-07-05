Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertliler Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde ilk antrenmanına çıktı. Yeni teknik direktör Vitor Pereira da 5 yıl sonra yeniden takımın başında yer aldı. Portekizli teknik adam, antrenman öncesinde futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi. Pereira'nın yardımcıları Filipe Almeida, Luis Silva, Bruno Moura, Antonio Ascensao ve Luis Nedio da idmanda yer aldı. Antrenmana, milli takımlarda bulunan oyuncuların yanı sıra hafif ağrısı bulunan Nabil Dirar katılmadı.



GENÇ KALECİLER UMUTLANDIRDI

Topla ısınma ile başlayan idman, dar alanda dört minyatür kaleli oyun ile devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmaların yapıldı. Kaleciler Berke Özer, Bartu Kulbilge ve Canberk Aydemir'i kaleci antrenörü Michael Kraft çalıştırdı. Kraft’ın sürekli uyardığı ve yakından ilgilendiği genç kalecilerin hırslı görüntüsü dikkat çekti. Fenerbahçe’de yeni transfer Serdar Dursun da hırslı görüntüsüyle çalışmalarda ön plana çıkan isimler arasında yer aldı.



MİLLİLER ÇARŞAMBA DÖNÜYOR

Sarı-lacivertlilerde milli takımlarda bulunan oyunculardan yerli isimlerin çarşamba günü takıma katılması beklenirken yabancı futbolcuların daha sonrasında kampa geleceği öğrenildi. Öte yandan tesisin balkonlarına 'Haklıydık Kazandık' yazılı bayraklar asılması dikkati çekti. Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.



Vitor Pereira'dan ilk açıklama: Çok mutluyum Fenerbahçe'nin başına ikinci kez gelen Vitor Pereira'dan ilk açıklama geldi. Pereira, sarı-lacivertli takıma döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.



Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, Çin'de şampiyon oldu Fenerbahçe'nin eski Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın yönettiği Shanghai SIPG, Çin Liginde tarihinin ilk şampiyonluğunu kazandı.