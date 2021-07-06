Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Vitor Pereira’nın ikinci Fenerbahçe dönemi, sıcak mesajlar ve dostluk görüntüleriyle başladı. Sarı lacivertli takımda ‘yarım kalan işi’ tamamlamak için geldiğini söyleyen Pereira, şampiyonluk için bütün takım olarak ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Pereira’nın ilk döneminde kavga ettiği Caner Erkin’le buluşması da merak konusuydu. Caner, yönetici Selahattin Baki aracılığıyla “Onu ilk ben karşılayacağım” mesajını göndermişti ve dediğini de yaptı. Hoca’sını kapıda karşılayan ve sarılan Caner “Hoş geldin” dedi.

Her takımda olur

Geçmişte aralarında yaşanan tartışmanın kazanma hırsından kaynaklandığını söyleyen Caner “Her takımda olabilecek bir olaydı. Bu kadar büyümesine de gerek yoktu. Hepsi geride kaldı. Sıcak bir buluşma oldu. Takımın başarısı için hepimiz çok çalışacağız. Şampiyonluğa ulaşmak için kenetleneceğiz. Bundan sonra Hoca’mıza laf edenin karşısına ilk ben çıkacağım. Oynasam da, kulübede otursam da takımın başarısı için elimden geleni yapacağım” ifadelerini kullandı. Takımın kaptanlarından olan Caner, bütün takıma da birlik çağrısı yaptı.

Oyunculara mesajlar

Pereira’nın eski tercümanı Deniz Satar da geçtiğimiz günlerde Portekizli teknik adamın kin tutmayan biri olduğunu söyleyerek Caner ile bir problem yaşamayacağını dile getirmişti. Topuk kampına hareketten önce oyuncularla bir tanışma toplantısı yapan Vitor Pereira “Fenerbahçeli yöneticiler beni aradığında çok sevindim. Çünkü orada yarım kalan bir işimin olduğunu biliyordum. Bu heyecanla döndüm. Herkesin bu heyecana ortak olmasını istiyorum. Bu sene Fenerbahçe taraftarını mutlu edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Pereira'dan siftah

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira takımının başında ilk idmanına çıktı. Portekizli çalıştırıcı antrenmandan önce futbolcularıyla saha içerisinde kısa süreli bir toplantı yaptı. Çalışmaya izinli olan Altay Bayındır, İrfan Can Kahveci, Ozan Tufan, Salai ve Valencia, transfer görüşmeleri yapan Zajc ve Perotti ile hafif ağrısı bulunan Nabil Dirar katılmadı.

KAMPA GİTMEDİ

Demirel yol ayrımında

Fenerbahçe’de Vitor Pereira ve yardımcıları resmen göreve başlarken yardımcı antrenör Volkan Demirel’in Topuk Yaylası kamp kadrosunda yer almaması dikkati çekti. Alınan bilgilere göre teknik direktörlük teklifleri alan Volkan Demirel, düşünmek için üç dört günlük izin aldı. Demirel’in geleceğinin ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.

Topuk'ta yok

Gökhan Gönül yok

∂ Fenerbahçe'nin geçen sezon Beşiktaş'tan transfer ettiği Gökhan Gönül, Topuk Yaylası'nda yapılan kamp çalışmasına çağrılmadı. Sezon başında 1+1 yıllık kontrat yapılan tecrübeli futbolcunun sözleşmesinin yenilenmeyeceği öğrenildi.

Fenerbahçe ilk idmana Vitor Pereira ile çıktı Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları için start verdi. Yeni teknik direktör Vitor Pereira idman öncesi futbolcularla toplantı yaptı.

Fenerbahçe'de ikinci Pereira dönemi Fenerbahçe, yeniden teknik direktörlüğe getirilen Vitor Pereira yönetiminde 7 yıldır süren şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Sarı-lacivertli takımda, ikinci kez teknik direktörlük görevine getirilen Ersun Yanal, Aykut Kocaman ve Daum beklentileri karşılayamamıştı.

Vitor Pereira'dan ilk açıklama: Çok mutluyum Fenerbahçe'nin başına ikinci kez gelen Vitor Pereira'dan ilk açıklama geldi. Pereira, sarı-lacivertli takıma döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.