Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şu ana dek kadrosunu Marek Hamsik, Fode Koita, Gervinho ve Bruno Peres ile güçlendiren Trabzonspor’da transfer çalışmaları sürüyor. Bordo mavililer, sol bek için Abdullah Avcı’nın listesindeki ilk isim olan Makedon oyuncu Ezgian Alioski ile kıran kırana pazarlıklarını sürdürüyor. Kuzey Makedonya ile EURO 2020’de de boy gösteren yıldız oyuncu ile anlaşmanın yakın olduğu ifade ediliyor.

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Marcelo Bielsa yönetimindeki Leeds United’ın iki sezon önce Premier Lig’e yükselmesinde büyük rol oynayan ve takımıyla yollarını ayıran 29 yaşındaki sol bek oyuncusunun yeni bir macera aradığı belirtildi. Teklifini 1,5 milyon avroya yükselten bordo mavililerin 1,8 milyon avro isteyen Makedon futbolcuyu ikna etmeye çok yaklaştığı, imzaların atılabileceği ifade edildi.

Trabzonspor’da Uğurcan pazarı! EURO 2020 Türkiye adına erken noktalanırken kalemizde Uğurcan Çakır vardı. Ki yönetim transfer görüşmelerini Avrupa Şampiyonası’ndaki performansa göre sonraya bırakmıştı.