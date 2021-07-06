Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) önemli bir başarıyı duyurdu. TSSF, Rusya'nın Tomsk şehrinde dün başlayan CMAS Paletli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası'nda Derin Toparlak'ın, erkekler 1.500 metre su üstünde 12.38.27'lik derecesiyle dünya şampiyonu olduğunu açıkladı. Böylece büyükler paletli yüzmede ilk dünya şampiyonluğuna ulaşan Türk sporcu olan Derin, adını tarihe yazdırdı. Macaristan'dan Sandor Pazmanyi (12.43.71) gümüş madalya elde ederken bronz madalyayı 12.45.31 ile Rusya'dan Iakov Stryukov aldı.



İLK BAŞARISI DEĞİL

Milli sporcu, 2019 yılında Yunanistan'da düzenlenen Paletli Yüzme Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda altın ve gümüş madalya, yine aynı yıl İstanbul'da yapılan CMAS Serbest Dalış Havuz Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanmıştı.



"BÜYÜK GURUR YAŞATTI"

Paletli Yüzme Milli Takımı'nın kafile başkanı olarak Rusya'da bulunan TSSF Başkanı Şahin Özen, şu ifadeleri kullandı: CMAS Paletli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası'nda milli sporcumuz Derin Toparlak, paletli yüzme büyüklerde bir ilke imza atarak ülkemize ve bizlere büyük bir gurur yaşattı. Derin Toparlak'ı bütün kalbimle kutluyorum. Şampiyona, 8 Temmuz'a kadar sürecek. 8 erkek ve 5 kadın sporcumuzdan oluşan milli takımımız, çeşitli mesafelerdeki bayrak yarışları dahil olmak üzere birçok disiplinde mücadelesini vermeye devam edecek. Başarılarımız için desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Spor Genel Müdürlüğümüz, sporcu aileleri, kulüplerimiz başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.



29 ülkenin katıldığı CMAS Paletli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası, su üstü (SF), çift palet (BF), dip (AP) ve tüp (IM) disiplinlerinde yapılıyor. Şampiyonada 4x50, 4x100 ve 4x200 su üstü ile 4x100 çift palette bayrak mücadeleleri de gerçekleştiriliyor.



Paletli Yüzme Genç Milli Takımı, dünya şampiyonu oldu 17. CMAS Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası'na Türk sporcular damga vurdu. Paletli Yüzme Genç Milli Takımı, bayrak yarışında şampiyonluğu elde etti.



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