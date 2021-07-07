Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’ye geri dönen Teknik Direktör Vitor Pereira dün sarı lacivertli takımın başında beş sezon sonra ilk idmanına Topuk Yaylası kampında çıktı. İdman öncesinde oyuncularla bir toplantı yapan Portekizli teknik adam motivasyon konuşması gerçekleştirdi. Futbolcularına, geçen sezon şampiyonluk kazanamadıklarını ancak kulübe olan bağlılıklarıyla yeni sezonda bunu başaracaklarını aktaran Pereira “İstanbul harika bir şehir ama ben buraya gezmeye gelmedim. Şampiyon olmaya geldim ve olacağım” dedi.

İlk önce disiplin

Disiplin kurallarına herkesin uyması gerektiğinin altını çizen tecrübeli teknik adam, takım içi iletişiminin önemine değindi. Problemleri karşılıklı konuşarak halletmeleri gerektiğini de vurgulayan Pereira “Hepiniz çok kaliteli ve ünlü oyuncularsınız ama bunu ispatlayacağınız yer burası, yani saha. Sizleri geliştirmek için ben ve ekibim buradayız. Disiplinli olacağız, kurallarımızdan taviz vermeden, çok isteyerek, tutkumuzla kazanacağız. Sezon sonunda şampiyon olarak taraftarımızı mutlu etmek için çalışacağız” diye konuştu.

Ali Koç bana inandı

∂ Fenerbahçe’nin bu sezonki ilk transferi olan Serdar Dursun, kampta bir basın toplantısı düzenledi. Eski başkan Aziz Yıldırım’ın “Sara Darmstadt’tan Serdar Dursun’u almak yakışmaz” diyerek yüklendiği Başkan Ali Koç’un kendisine inandığını söyleyen genç oyuncu “Türkiye’ye sıcak bakmıyordum. Başkan bana inandı. Fenerbahçe’de oynamak hayalimdi. İnşallah gollerimle şampiyonluğa katkı sağlarım” dedi.

Vitor Pereira: Şampiyon olmaya geldim Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, şampiyon olmaya geldiğini söyleyerek, "Disiplinli olacağız, kurallarımızdan taviz vermeden, çok isteyerek, tutkumuzla kazanacağız." dedi.