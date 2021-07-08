Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray uzun süredir takipte olduğu Barış Alper Yılmaz transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı kırmızılılar dışında İstanbul ekiplerinin de teklifte bulunduğu Keçiörengücü’nün 21 yaşındaki yıldızı, Cimbom’u tercih ederken kararında iki önemli sebep ön plana çıktı. Bunlardan birisi Fatih Terim’di. Kurt hoca bu süreçte oyuncuyla yaptığı bire bir görüşmede kendisini takımında görmek istediğini söyledi. Bu görüşme Barış’ın ayaklarını yerden kesti.

BEN DE YAPARIM

Ancak Barış’ın nihai kararında etkili olan asıl isim ise yine Terim’in elinde parlayan Kerem Aktürkoğlu oldu. Geçtiğimiz sezon Erzincanspor’dan gelip sarı kırmızılı formayı giymeye başlayan Kerem, kısa sürede çıkış yaptı, ligde 27 maçta görev aldı ve kendisini bir anda EURO 2020 kadrosunda buldu. Kerem’den ilham alıp “Ben de başarabilirim” diyen Barış Alper gelen diğer cazip teklifleri elinin tersiyle itti ve Galatasaray’da oynamayı seçti.

MUSTAFA MÜJDESİ

Galatasaray’ın Dinamo Bükreş ile yaptığı hazırlık maçında diz bağında esneme ve ödem olduğu açıklanan Mustafa çabuk iyileşti. Mısırlı yıldız, dün yapılan idmanların tamamında takımla birlikte yer aldı. Mustafa’nın durumu teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Son Aslan Barış Daha önce kadrosuna Alparslan Öztürk ile Aytaç Kara’yı katan sarı kırmızılılar Keçiörengücü’nün 21 yaşındaki forvetini de renklerine bağladı