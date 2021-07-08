Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain(PSG), İspanyol yıldız savunma oyuncusu Sergio Ramos'u kadrosuna kattığını duyurdu.

16 yıl formasını giydiği ve 2015-16 sezonundan itibaren kaptanlığını yaptığı Real Madrid ile 30 Haziran'da sona eren sözleşmesini yenileme görüşmelerinde anlaşma sağlayamayan Ramos'un, yeni adresi belli oldu.

2 YILLIK SÖZLEŞMEYİ İMZALADI

PSG Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 35 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Altyapısında yetiştiği Sevilla'dan 2005 yazında Real Madrid'e transfer olan Ramos, eflatun-beyazlı formayla 5 lig, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 4 İspanya Süper Kupası, 2 İspanya Kral Kupası, 3 UEFA Süper Kupası ve 4 FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu kazandı.

Ramos, 180 maça çıktığı İspanya Milli Takımı'nda ise 2010'da dünya, 2008 ve 2012'de Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Real Madrid'de 16 yıl sonra Sergio Ramos ile yollar ayrıldı La Liga ekibi Real Madrid ile 30 Haziran'da sona eren sözleşmesini yenileme görüşmelerinde anlaşma sağlayamayan Sergio Ramos, 16 yıldır formasını giydiği ve kaptanlığını yaptığı takımdan ayrıldı.

Real Madridli futbolcu Sergio Ramos koronavirüse yakalandı İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, kaptanı Sergio Ramos'un koronavirüs test sonucunun pozitif sonuçlandığını açıkladı.