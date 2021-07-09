Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Premier Lig’de Tottenham, Liverpool formaları giyen, İngiltere Milli Takımı’nda görev yapan ancak özel hayatı sebebiyle kariyeri bitme noktasına gelen Steven Caulker, Alanya’dan küllerinden doğmanın ödülünü Fenerbahçe’ye transfer olarak aldı. Zor zamanında kendisine fırsat verip arkasında duran Alanya camiasına teşekkür eden Caulker “Hem Türkiye’den hem Avrupa’dan teklifler aldım. Ama Başkan’la görüştükten sonra Fenerbahçe’ye katılmak benim açımdan kolay bir karar oldu. Burada şampiyonluk yaşamak istiyorum” dedi.

Pereira bana göre

Steven Caulker, Fenerbahçe’de olmaktan heyecan duyduğunu itiraf ederken “Burası benim için yeni bir rekabet ortamı. Fenerbahçe’de tarih yazma ihtimali açısından buradayım” diye konuştu. Pereira’nın üçlü savunma ihtimaline de değinen İngiliz “Bu benim bildiğim ve sevdiğim bir taktik. Hücuma daha çok çıkma imkânı sunuyor” yorumunu yaptı. Caulker, muhtemel partneri Szalai’yle ilgili soruya ise “Onun büyük bir hayranıyım. Büyük bir geleceği var. İyi ki bizde oynuyor. Umarım birlikte görev yaparız” cevabını verdi.

Hedeflerim henüz bitmedi

Hiçbir rakipten çekinmediğini vurgulayan Steven Caulker, “Karşıma kim çıkarsa çıksın baş edebileceğimi düşünüyorum. Kendimi hazır hissediyorum. İyi başlayan kariyerimde çöküşü de yaşadım. Ben azimli bir oyuncuyum. Şu anda hedeflerimden birini gerçekleştirdim. Daha fazlası için de mücadeleye devam edeceğim” diye konuştu.

Fenerbahçe'de yabancı çıkmazı TFF yeni sezonda sahada 8, maç kadrosunda 10, toplamda 14 yabancı imkânı tanıyor. Ancak sarı lacivertlilerin şu an sözleşmeli lejyoner sayısı 17. Anlaşamayan Zajc geri döndü, giden tek isim Michael Frey...

Fenerbahçe'de ikinci Pereira dönemi Fenerbahçe, yeniden teknik direktörlüğe getirilen Vitor Pereira yönetiminde 7 yıldır süren şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Sarı-lacivertli takımda, ikinci kez teknik direktörlük görevine getirilen Ersun Yanal, Aykut Kocaman ve Daum beklentileri karşılayamamıştı.