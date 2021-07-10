Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’da dördüncü yılına giren Anthony Nwakaeme, bu sezon da Abdullah Avcı’nın en büyük kozu olacak. Riva kampında yeni transfer Gervinho ile birlikte en çok dikkati çeken isimlerden biri olan Nijeryalı yıldız, takımda ikinci kaptanlığa getirildi. Eğer Uğurcan Çakır Avrupa’ya giderse; pazubent sezon boyunca Nwakaeme’nin kolunda kalacak. Riva’da dünkü idmanda da âdeta ‘döktüren’ Nwakaeme’nin dün Abdullah Avcı ile samimi sohbeti dikkati çekti.

Sezonu iple çekiyor

Trabzonspor’un hücum aksiyonlarının en önemli ismi olan Nwakaeme için Avcı’nın yönetime “Sözleşme uzatın” tavsiyesinde bulunduğu öğrenildi. Sözleşmesi 2022’de bitecek oyuncuyla görüşmek için sezon ortasını beklemelerine gerek olmadığını söyleyen Avcı “Daha uzun yıllar takıma faydalı olur” görüşünü dile getirdi. Bu sezon sahaya çıkmak için sabırsızlandığını söyleyen Nwakaeme “Taraftarımızla buluşacağımız için çok heyecanlıyım” diye konuştu.

Trabzonspor’da Uğurcan pazarı! EURO 2020 Türkiye adına erken noktalanırken kalemizde Uğurcan Çakır vardı. Ki yönetim transfer görüşmelerini Avrupa Şampiyonası’ndaki performansa göre sonraya bırakmıştı.