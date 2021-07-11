Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası’ndan sevindiren bir haber geldi. Milli sporcularımız Kaan Yılmaz Aydın ve Aydın İnanç Şahin üçüncülük elde ederek, bronz madalyayla ülkemizi gururlandırdı.

ŞAMPİYONUN SON GÜNÜNDE MERVENUR VE ELİS MÜCADELE EDECEK

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonada BLW2 kategorisinde Ebru Akınal ve Nigar Hatun Demiroğlu dördüncü, BLM 4x kategorisinde Samet Kaban, Enes Gök, Şefik Çakmak ve Denizhan Aydın ise beşinci oldu.

Şampiyonanın son günü yarın, BLW 2x kategorisinde Mervenur Uslu ve Elis Özbay madalya mücadelesi verecek.

Ersu Şaşma, Avrupa 3'üncüsü oldu Ersu Şaşma, 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda sırıkla atlamada Avrupa 3'üncüsü oldu.

Merve Tuncel Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazandı Milli sporcumuz Merve Tuncel, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 1500 metre serbest stilde 15.55.23'lük derecesiyle Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazanmayı başardı.

Berke Saka altın madalya kazandı Milli yüzücümüz Berke Saka, erkekler 200 metre bireysel karışıkta 2.00.04'lük derecesiyle Avrupa Gençler Şampiyonası'nda altın madalya elde etti.