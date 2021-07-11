Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1-3 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan organizasyonda biletler 12 Temmuz’da satışa çıkıyor. Biletlere pazartesi gününden itibaren Biletix üzerinden ulaşılabilecek. Intercity İstanbul Park Genel Müdürü Sadi Hezber yarışların bu sene seyircili olarak gerçekleştirileceğini belirterek “Halkımızın ve yabancı misafirlerimizin bu heyecana ortak olması için sabırsızlanıyoruz. Türkiye’nin canlı izlemeyi çok özlediği bu organizasyonun biletleri için artık geri sayım başladı. Dünyanın en heyecanlı pisti Intercity İstanbul Park’ta halkımızla Formula 1 heyecanını yeniden buluşturacağımız için çok mutluyuz” dedi.

Formula 1 yeniden Türkiye'de Türkiye, Formula 1'in 2021 takvimine Kanada'nın yerine dahil edildi. Türkiye Grand Prix'si 11-13 Haziran'da İstanbul Park'ta gerçekleşecek.