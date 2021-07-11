Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Intercity İstanbul Park Genel Müdürü Sadi Hezber, 1-3 Ekim'de gerçekleştirilecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde rekor sayıda bilet satışı öngördüklerini belirterek, "2005'te yapılan Formula 1'de yaklaşık 60 bin bilet satılmıştı. Neredeyse iki katı bilet satışı öngörüyoruz. Bu da aslında bir rekor olacak" dedi.

Intercity İstanbul Park'ta soruları yanıtlayan Sadi Hezber, geçen sene 9 yıl aradan sonra Türkiye'nin Formula 1'e ev sahipliği yaptığını ve bu sene de buna devam etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Geçen seneki yarış takvimin en başarılı ve en keyifli yarışı seçildi. Intercity İstanbul Park olarak Formula 1 macerası 2013'ten bu yana takip ettiğimiz, geri getirmeye çalıştığımız bir konuydu. 2020 yılı için kısmet oldu, yarışı getirdik. Bu sene yarışımızı tekrar getiriyoruz. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bir organizasyon, bu zor dönemde devletimize yük olmamak adına bu yarışı maddi sorumluluğuyla getirme çabasındayız. Bu sene ana konulardan biri de yarışın seyircili olacak olması. Formula 1 takviminde de seyircili yarışlar açıldı. Avusturya yarışında kalabalık bir ortam vardı, özlenen görüntüleri gördük. Bu sene de bu görüntüleri ülkemizde yaşayacağımızı söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

BİLETLER YARIN SATIŞA ÇIKIYOR

Formula 1 biletlerinin yarın satışa çıkacağını aktaran Hezber, 31 Temmuz'a kadar avantajlı fiyatların geçerli olacağını, sonrasında normal fiyat skalasına dönüleceğini belirtti. "Intercity İstanbul Park 200 binin üzerinde seyirci kapasitesine sahip ancak bu sene 100 bin civarında bunu sınırlayacağız" diyen Hezber, "Bir anda tam kapasiteye geçmek seyirci deneyimini etkileyebilir o nedenle 100 binle başlıyoruz. Bizim için önemli çünkü, 2005'te yapılan Formula 1'de yaklaşık 60 bin bilet satılmıştı. Neredeyse iki katı bilet satışı öngörüyoruz. Bu da aslında bir rekor olacak. Hatta belki ülkemizde yapılan bir organizasyonda hiç bu rakama ulaşılmamıştı" dedi.

FİYATLAR BELLİ OLDU

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, yarın saat 12.30'da satışa sunulacak biletler için 2 farklı dönem belirlendi. 31 Temmuz'a kadar indirimli fiyatlardan satılacak biletlerde, 31 Temmuz'dan sonra indirim kaldırılacak.

Biletix üzerinden yarın satışa çıkacak biletlerde kategorilere göre fiyatlar şöyle:

Bilet kategorileri Kampanyalı bilet fiyatları 31 Temmuz sonrası bilet fiyatları Platinum (Ana tribün) 3.300 4.125 Gold 1 (Ana tribün 14. viraj tarafı) 2.600 3.250 Gold 2 (Ana tribün 1. viraj tarafı) Gold 3 (Ana tribün ek) 2.300 2.875 Gold Açık 2.000 2.500 Silver 1 (1. viraj) 1.500 1.875 Silver 2 (3, 4, 5 ve 6. viraj) 900 1.125 Silver 3 (6 ve 7. viraj) ile Silver 4 (8. viraj) 1.250 1.565 Silver 5 ile Silver 6 (9 ve 10. viraj) 600 750 Silver 7 ile Silver 8 (12, 13 ve 14. viraj) 1.500 1.875 Silver 9 (11. viraj) 950 1190 General Admission (Açık alan) 300 375

"150 MİLYON DOLAR GİBİ BİR KATKI SAĞLIYOR"

Ağırlanacak olan 100 bin kişinin 50 bininin yabancı misafirler olacağını ve bunun ülke tanıtımı, turizm ve ekonomik katkı için çok ciddi bir rakam olduğunu belirten Hazer, "Yurt dışından gelen Formula 1 seyircisi iyi para harcayan bir kitle. Ortalama 3 bin dolara yakın kişi başı ülkede bıraktıkları harcama tutarı var. Bu da 150 milyon dolar gibi bir katkı sağlıyor. Ülke tanıtımı için de uçsuz bucaksız bir organizasyon Formula 1. Milyarlarca kişi izliyor" ifadelerini kullandı.

SEYİRCİYE YÖNELİK ETKİNLİKLER PLANLANIYOR

Yarışı izleyeceklerin keyifli vakit geçirmeleri için planlamalar yaptıklarını dile getiren Hezber, "Seyirciye yönelik etkinlikler de planlıyoruz. İstanbul Valiliğimizle de çok sıkı koordinasyon içindeyiz. Buraya ulaşımından parkuruna kadar her türlü etkinliklerde kamu desteği maksimum düzeyde sağlanıyor. Ondan dolayı müteşekkiriz. Amacımız seyirciye çok keyifli hafta sonu, gurur yaşatmak" dedi.

"GEÇEN SENEKİ GİBİ ÇOK KEYİFLİ BİR YARIŞ OLACAK"

Pilotların dolu tribünlerle karşılaşmasının önemli olduğunu belirten Hezber, eskiden bu konunun eleştirildiğini ancak şimdi çok şaşıracaklarlarını söyledi. "Asfalt kuru olursa çok çekişmeli bir yarış olacağını düşünüyorum" diyen Hezber, "2010 yılında kuru havada en fazla geçiş rekoruna sahip yarışlardan biriyiz. Halen de bu rekoru koruyoruz. Pistin teknik yapısı, saat yönünün tersine dönmesi, yükseklik farklarımız, meşhur 8. virajımız ile çok geçişli ve keyifli yarışlara sahne oluyor. Bu da izleyici zevkini arttıracak. Hatırlarsınız aynı takım arkadaşları bile geçiş rekabetinden kazalar ve gerginliklere sahne oldu. Geçen seneki gibi çok keyifli bir yarış olacak" ifadelerini kullandı.

F1'de Türkiye Grand Prix'si 1-3 Ekim'de Formula 1'de 2021 sezonu takvimine yeniden dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 1-3 Ekim'de gerçekleştirilecek.