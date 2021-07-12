Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

F.Bahçe camiası bu sezon hedefe kilitlenmiş durumda. Pereira ile dağılan karamsar hava, yerini umuda bıraktı. Oyuncuların hırslı ve neşeli hâli kenetlendiklerinin belirtisi olurken dün kampı ziyaret eden Başkan Ali Koç da moral aşıladı. Camianın şampiyonluk hasretini dindirmeye mecbur olduklarını söyleyen Başkan Koç gördüğü ortamdan mutlu olduğunu söylerken "Sezon boyunca sadece bir hedefe odaklanacaksınız o da şampiyonluk… Bu sene, o sene… Bunun dışındaki hiçbir sonucu kabul etmiyorum" dedi.

Hoca ile transfer zirvesi

Maddi problemlere rağmen takımın başarısı için yönetim olarak her türlü fedakârlığı yaptıklarını söyleyen Başkan Koç, "Sezona çok iyi başlayıp çok iyi bitireceğiz. Hiçbir mazeret istemiyorum. Oynayan, oynamayan herkes taraftarın derdiyle dertlenecek. Disiplinden asla taviz vermeyeceğiz" diyerek aba altından sopa göstermeyi de ihmal etmedi. Koç, Pereira ile de transfer değerlendirmesinde bulundu. Portekizli teknik adam bir sağ bek, bir orta saha bir de golcü transferinin kendilerine yeteceğini ifade etti.

KAMPTAN 5 GENÇ AYRILDI

İstanbul’a döndüler

∂ Fenerbahçe’nin 5 genç oyuncusu, Topuk Yaylası kampından ayrıldı. Teknik direktör Vitor Pereira'nın aldığı kararla; Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Melih Bostan, Emir Miray Köksal ve Murat Sağlam kamptan ayrılarak İstanbul'a gönderildi.

GOLLERİYLE ALKIŞ ALIYOR

Serdar on bire göz kırpıyor

∂ Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Dursun kısa sürede takıma uyum sağladı. Golcü futbolcu antrenmanlarda istekli görüntüsüyle öne çıkarken, çift kale maçlarda attığı goller ve etkili şutlarıyla ilk on bire göz kırpıyor.

G. RANGERS VE FULHAM

Osayi Samuel'e iki talip var

∂ İngiltere'den Fulham ve İskoç ekibi Glasgow Rangers, Fenerbahçe'de geçen sezon beklenen patlamayı yapamayan Osayi-Samuel'i transfer etmek istiyor. Sarı lacivertliler Osayi Samuel için 5 milyon avro bonservis istiyor.

Fenerbahçe antrenmanlarını sürdürüyor Süper Lig'de 2021-2022 sezonu hazırlıkları için kampta bulunan Fenerbahçe, günü çift antrenmanla tamamladı.