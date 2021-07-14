Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Barcelona kulübünden yapılan açıklamada, başkan Joan Laporta ile bir araya gelen 29 yaşındaki basketbolcunun, 2 yıllık sözleşmeye imza attığı kaydedildi.

Milli basketbolcunun daha sonra kulüp müzesini ve Nou Camp Stadı'nı gezdiği bilgisi paylaşıldı.

FİNAL FOUR'DA 15,5 SAYI VE 5 RİBAUNT ORTALAMASI

Anadolu Efes'te başarılı bir sezon geçiren Şanlı, THY Avrupa Ligi'nde 34 maçta 7,8 sayı ortalaması yakalamıştı. Dörtlü Final(Final Four) maçlarında performansını artıran milli oyuncu, bu dönemde 15,5 sayı ve 5 ribaunt ortalamasıyla oynamıştı.

Sertaç Şanlı Barcelona'ya transfer oldu Milli basketbolcu Sertaç Şanlı, İspanyol ekibi Barcelona ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Anadolu Efes şampiyon THY Euroleague kupasını kaldıran Ergin Ataman'ın takımı Basketbol Süper Ligi'nde de zorlanmadı. Lacivert beyazlılar 15. şampiyonluğunu güle oynaya kazandı.

Avrupa'nın en büyüğü Anadolu Efes Ergin Ataman'ın takımı Avrupa'nın kulüpler bazında bir numaralı kupasını alarak Türk basketbol tarihinin en büyük başarılarından birine imza attı. Temsilcimiz ülkemize 10. Avrupa kupasını kazandırarak hepimizi sevince boğdu