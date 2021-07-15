Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Fransız oyuncu için önce Galatasaray ardından Fenerbahçe devreye girdi. Beşiktaş’ın teklifinden daha yüksek rakamlar önerildi Sporting Lizbon’a. Ama Rosier’in de rızası olmalıydı. Daha yüksek bonservis bedeli elde etmek isteyen Portekizli kulüp, Fransız oyuncuyu ikna etmek için çok uğraştı ancak Rosier modern futbolda artık görülmesi çok nadir bir duruş sergiliyor.

BEŞİKTAŞ'IN ÇOCUĞU

Galatasaray ve Fenerbahçe’den daha yüksek yıllık ücret önerilerini de elinin tersiyle iten Rosier, Beşiktaş’tan başka bir takıma gitmek istemediğini üstüne basa basa vurguluyor. Sürekli siyah beyazlı formalı fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan 26 yaşındaki oyuncu, son olarak “I am a child of Beşiktaş” (Ben Beşiktaş’ın çocuğuyum) ifadelerini kullanarak, iki kulübe “Beşiktaş’a dönüşümü daha fazla uzatmayın” mesajı verdi. Rosier’in kısa süre içinde yeniden imza atması bekleniyor.

Beşiktaş, Kovid sebebi ile İspanya kampını iptal etti Beşiktaş Futbol Takımı'nın yeni sezon hazırlıkları kapsamında 24 Temmuz - 4 Ağustos'ta İspanya'da gerçekleştirmeyi planladığı ikinci etap kampı, yeni tip koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle iptal edildi.