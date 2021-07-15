Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Topuk Yaylası’nda basın mensuplarıyla sohbet toplantısı yaptı. Hedefinin şampiyonluk olduğunu tekrarlayan Portekizli çalıştırıcı, hedefine hücum futboluyla ulaşmayı planladığı söyledi. “Fenerbahçe hocası buraya geldiği zaman hedefin şampiyonluk olduğunu bilir” diyen Pereira “Kimse buraya ikincilik ya da üçüncülüğe gelemez. Biz bu sezon taraftarımızın desteğiyle kenetlenerek şampiyonluğa ulaşacak bir takım olacağız” ifadesinde bulundu.

SAYGI DUYUYORUM

Vitor Pereira, Süper Lig’de Zico’dan beri hiçbir yabancı teknik adamın şampiyon olmadığının hatırlatılması üzerine “Türk antrenörlere saygı duyuyorum ama ben de buraya şampiyon olmaya geldim. Yabancı hocaların uzun süreli hasretine son vermek, bu geleneği yıkmak istiyorum” diyerek iddiasını ortaya koydu. Pereira “Ben her zaman topa sahip olan, ofansif, gol atan, oyunu domine eden bir takım kurmaya çalışırım” sözleriyle Fenerbahçe camiasına özlenen futbolu izleteceğinin sinyallerini verdi.

TARAFTARIN BENZERİ YOK

Fenerbahçeli taraftarlara övgüler yağdıran Pereira “Fantastik bir taraftar kitlesine sahibiz. Çok fazla taraftar gördüm ama böylesini görmedim” ifadesiyle tribünlere olan sevgisini dile getirdi.

MAÇ HAYECANI: İLK RAKİP RUMEN

Fenerbahçe, Vitor Pereira’yla ilk sınavını bugün verecek. Sarı lacivertliler, Topuk Yaylası’nda Rumen ekibi Csikszereda ile bir hazırlık maçı yapacak. Karşılaşma 17.00’de başlayacak. Fenerbahçe, 19 Temmuz’da ise Dereağzı’nda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Balotelli'den Mesut Özil açıklaması Adana Demirspor'un yıldız ismi Mario Balotelli, Fenerbahçe maçıyla ilgili açıklamada bulunarak "Sadece Mesut Özil’in oynadığını biliyorum" ifadesini kullandı.