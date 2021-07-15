Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatih Terim, İtalyan La Gazzetta dello Sport’a verdiği röportajda, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yaz transfer döneminde Milan’dan Inter'e transfer olması ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TERİM: HAKAN'A HAYRANIM VE GÜVENİYORUM

Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'e transferini nasıl değerlendirdiği sorulan Terim, çok mutlu olduğunu ifade etti. Hakan'a hayran olduğunu ve güvendiğini belirten Terim, "Onu Karlsruhe’de oynadığı dönemden beri takip ediyorum. 2013’te ilk kez Türkiye için oynadı. 19 yaşındaydı. Kulübede ben vardım. Benim için de önemliydi. Yeniden milli takımın başına geçtiğim dönemdi. Büyük gururla bakıyorum ve Türk çocukları için örnek olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

Hakan Çalhanoğlu'nun kendi kaderini belirleyebilecek kapasitede olduğunu aktaran Fatih Terim, "Zirvede kalmak için Inter'i seçti. Milano’nun bir diğer takımından 4 yılın ardından geçmiş olması sürpriz değil. Artık ülkeyi de ligi de tanıyor. En iyisini nasıl verebileceğini biliyor." açıklamasında bulundu.

EURO 2020’de kalp rahatsızlığı geçiren Danimarkalı Christian Eriksen ile Hakan Çalhanoğlu'nun benzer özellikleri taşıdığını aktaran Fatih Terim, “Inter, Eriksen sonrası için en iyi seçimi yaptı. Bu iki taraf için de iyi bir evlilik." şeklinde görüş belirtti.

Deneyimli teknik adam, Eriksen’in maç içinde fenalaşmasını tüm dünya gibi kendisinin de endişeyle takip ettiğini kaydetti.

"İNTER TARAFTARI ONA HAYRAN OLACAK"

Milan taraftarının bu transferden dolayı üzgün olduğunu düşündüğünü aktaran Terim, "Ama ileride bu tip transferler göreceğiz. Inter taraftarları ona hayran olacaktır. Çünkü pek çok şey yapmasını biliyor, gerçek ve tam bir oyuncu." yorumunu yaptı.

Futbolun bireysel bir spor olmadığının altını çizen Terim, Türk Milli Takımı’nın EURO 2020'deki performansını, Hakan Çalhanoğlu üzerinden görmemek gerektiğini ifade etti.

"EURO 2020'DE KALİTE DÜŞMEDİ"

EURO 2020'nin keyifli geçtiğini belirten Terim, "Takımlar için topa daha fazla sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu, geçiş oyunlarında bunun ne kadar belirleyici olduğunu gördük. Sadece teknik geçişler değil, aynı zamanda fizik kapasitenin de önemini gördük, çünkü pek çok maç 120 dakika sürdü. Buna karşın kalite düşmedi." dedi.

Mısırlı golcü Mustafa Muhammed'i maçları birlikte izlemeye çağırdığını ifade eden Fatih Terim, "Ona, hücum oyuncularının nasıl orta saha oyuncuları gibi koştuğunu göstermek istiyordum." değerlendirmesinde bulundu.

"DOSTUM MANCİNİ'Yİ TEBRİK ETMEK İSTİYORUM"

İtalya’nın EURO 2020 şampiyonluğunu da değerlendiren Terim, sonuna kadar hak edilmiş bir başarı olduğunu söyledi.

"Dostum Mancini'yi tebrik etmek istiyorum." diyen Terim, "Sistemine sadık, birlikte oynayan tam ve büyük bir takım ortaya çıkardı." açıklamasını yaptı.

"BARELLA'NIN BÜYÜK BİR TARAFTARIYIM"

Spinazzola için üzgün olduğunu ifade eden Fatih Terim, Chiesa'yı, Chiellini'yi ve Bonucci'yi de takdir ettiğini sözlerine ekledi. Barella hakkında konuşan Terim, "Onun büyük bir taraftarı olduğumu söyleyebilirim ki şimdi o Hakan ile beraber oynayacak. Barella, Inter’deyken güçlüydü ama bence Avrupa Şampiyonası ile bir üst seviyeye geçti." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim, bugün İtalya’nın kendisi için ikinci ev olma özelliği taşıyorsa bunun temel sebebinin Fiorentina olduğunu ifade etti.

Terim, bir dönem çalıştırdığı Milan'ın da hak ettiği yer olan Şampiyonlar Ligi’ne döndüğünü belirtti.

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