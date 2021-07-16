Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'den ayrılan defans oyuncusu Gökhan Gönül ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kendisini 2 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan Gökhan Gönül için düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanımız Tahir Kıran katıldı. Gökhan Gönül'e kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe, Gökhan Gönül'le yolları ayırdı Son dakika: Fenerbahçe, 36 yaşındaki defans oyuncusu Gökhan Gönül ile yollarının ayrıldığını açıkladı.