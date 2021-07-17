Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe, 5 Temmuz’da başladığı Topuk Yaylası kampını, dün sabah yaptığı son antrenmanla noktaladı. Sesi kısılana kadar inlettiği yaylayı, daha sonra da mikrofonla çınlatan teknik direktör Vitor Pereira, şüphesiz kampın en parlak yıldızıydı. Yarım kalan hesabı kapatmak için geri döndüğünü söyleyen Portekizli “Türk hocaların şampiyonluk serisine son vereceğim” iddiasında bulunurken inancını ve enerjisini takıma geçirmekte zorlanmadı.

Tam kadro çalışma

Yoğun mesaide disiplin ile samimiyet dengesini son derece doğru ayarlayan Pereira, savaşan bir takım istediğini oyuncularına anlatırken, reaksiyon almakta zorlanmadı. Parolası şampiyonluk, formülü disiplin olan Portekizli “Sadece savaşanlar oynayacak” sloganıyla forma adaletine vurgu yaparken bütün oyuncularından verim almayı başardı. Kampın en güzel yanı ise hafif sakatlığı olan Dirar hariç bütün oyuncuların eksiksiz çalışması oldu.

Üçlü savunma

Caner Erkin, Mesut Özil, Gustavo ve Sosa kampın en çalışkanları olarak öne çıkarken kimsenin çok geride kalmadığı görüldü. Takıma dair en net profil ise Rumen ekibi Csikszerada ile oynanan hazırlık maçında ortaya çıktı. Sarı lacivertliler 3-4-3 taktiğini başarıyla uyguladı. Fenerbahçe’ye veda ettiği formatla geri dönen Pereira’nın bu sezon için planları netleşirken özellikle kanatlarda takviyeye ihtiyaç olduğu da net olarak ortaya çıktı.

Sinan öne çıktı

Yeni transferler Steven Caulker ve Serdar Dursun’un zamana ihtiyacı olduğu görülürken kadroda düşünülmeyen isimlerden Sadık, Tisserand ve Zajc’ın çabaları takdire şayandı. Lemos ve Kemal Ademi ise en zayıf halkalar olarak göze çarptı. Berke, “Altay’ı zorlamaya hazırım” mesajı verirken, Sinan Gümüş en iyi çıkış yapan oyuncu oldu. Pereira, zamana ve takviyeye ihtiyaçları olduğunu söylese de şampiyonluk inancından en ufak bir taviz vermedi.

Pereira: Felsefemiz hücum futbolu Yarım kalan hikâyeyi tamamlamakta kararlı olan Vitor Pereira “Kenetlenerek, hücum futbolu oynayarak hedefe ulaşacağız. Türk hocaların hâkimiyetine son vereceğim” dedi.

Mesut Özil: Pereira akıllı bir hoca, ne yapacağını biliyor Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, takımın yeni teknik direktörü Portekizli teknik adam Vitor Pereira'dan övgüyle bahsederek "Pereira akıllı bir hoca, ne yapacağını biliyor" ifadelerini kullandı.