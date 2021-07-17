Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2021-2022 sezonunun kadro yapılanması çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılı ekip, çalışmalar kapsamında son olarak Portekiz’in Gil Vicente takımında forma giyen Brezilyalı kanat oyuncusu Lourency do Nascimento Rodrigues’i kadrosuna kattı.

3 YILLIK SÖZLEŞME

İzmir temsilcisi, 25 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Göztepe, transferi sosyal medya hesaplarından duyururken, Lourency do Nascimento Rodrigues’e “Hoş geldin” diyerek sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.

144 MAÇTA 17 GOL 9 ASİST

Lourency do Nascimento Rodrigues, kariyerinde Chapecoens, Vila Nova FC, Brasil-RS Gil Vicente takımlarında forma giydi.

Kariyeri boyunca 144 resmi maça çıkan Lourency, bu maçlarda 17 gol atarken 9 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

Adana Demirspor'a bir dünya yıldızı daha Belhanda ve Balotelli transferleriyle gündeme gelen Adana Demirspor'un Brezilyalı yıldız David Luiz ile prensipte anlaştığı iddia edildi.

Rizespor, Gökhan Gönül'le anlaştı Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ile yollarını ayıran defans oyuncusu Gökhan Gönül'ü kadrosuna kattığını açıkladı.