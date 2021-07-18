Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Son iki yıldır sakatlıklar ve hastalıklardan çok çeken Galatasaray’ın üzerine karabulutlar bu sezon erken çöktü. Kritik PSV maçı öncesi arka arkaya gelen kötü haberler Aslan’ın canını sıkıyor. Pandemi sebebiyle geç yapılabilen seçimle göreve gelen Burak Elmas yönetimi, istenilen, beklenen yabancı transferlerinde imza aşamasına hâlen geçemedi. UEFA’ya bildirilen listelere sadece iki ek yapabilecek olan sarı kırmızılılar, iki gün içinde temaslarını sürdürdüğü yıldızları kadrosuna katabilse bile bu isimlerden verim alabilmesi şüpheli.

Üst üste geldi

Bir taraftan mevcut kadrodan da sürekli isimlerin eksilmesi teknik heyetin elini zayıflatıyor. EURO 2020 dönüşü operasyon geçiren Taylan’ın ilk maçta süre alması bir hayli zor görünüyor. Diğer taraftan TFF’den Oğulcan’ın lisansı alınamadığı için genç yıldız da PSV maçında olmayacak. Ayrıca test sonuçları pozitif çıkan Yedlin ve Emre Akbaba’nın olmayışı da ayrı bir handikap. Linnes’in ayrılmasıyla elinde sağ bek kalmayan Fatih Terim, bu bölgede Alpaslan, Sekidika gibi farklı isimleri denemeye başladı.

TFF’YE BİLDİRİLDİ

Terim'le 2024'e

Seçim sonrası Başkan Burak Elmas’ın ilk icraatı sözleşmesi biten Fatih Terim’i Florya’ya göndermek olmuştu. Tecrübeli hocayla üç yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilmiş ama herhangi bir resmî açıklama ya da imza töreni yapılmamıştı. TFF’ye dün yapılan bildirimde Terim’in sözleşmesinin, Elmas yönetiminin görev süresi kadar, yani üç yıllık olduğu ortaya çıktı.

Dersimiz PSV

Galatasaray, PSV maçının hazırlıklarına dün akşam yaptığı idmanla devam etti. Teknik direktör Fatih Terim, yaklaşık bir buçuk saat süren çalışmada oyuncularına taktik ağırlıklı bir idman yaptırdı. Yaşanan eksiklerden dolayı tecrübeli teknik adamın sık sık değişik mevkilerdeki oyuncuları farklı pozisyonlarda denediği öğrenildi.

Gedson müjdesi

Opsiyon 7 milyon avro

Galatasaray’da taraftarından, teknik heyetine herkesin heyecanla beklediği Gedson Fernandes transferi için müjdeli haber Portekiz basınından geldi. Benfica Başkanı’nın değişmesi sonrası aksayan transfer sürecinin, sonunda tatlıya bağlandığını belirtilen haberde sarı kırmızılıların 2 milyon avro kiralama, 7 milyon avro satın alam opsiyonuyla Benfica’yı ikna ettiği ifade edildi.

Galatasaray'da iki futbolcu Kovid pozitif çıktı Galatasaray Kulübü, bugün yapılan koronavirüs PCR testinde iki futbolcusunun sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

Galatasaray Başkanı Elmas'tan Kurzawa ve Gedson açıklaması Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da gündem transfer. Başkan Burak Elmas, sarı-kırmızılı kulübün gündemdeki Layvin Kurzawa ve Gedson Fernandes'le ilgili hakkında konuştu.