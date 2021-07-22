Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray, zorlu PSV deplasmanında aldığı 5-1’lik mağlubiyetle şansını çok azalttı. Karşılaşmaya Hollanda ekibi çok etkili başladı. Daha ikinci dakika öne geçen ev sahibi kısa sürede farkı Zahavi ile ikiye çıkartı. İlk yarının sonunda Emre Kılınç’ın bulduğu golle umutlansak da ikinci devreye yine hızlı başlayan PSV Götze ile rahat nefes aldı, Zahavi 84’teki farkı açarken son sözü Götze söyledi: 5-1.

Taktik tutmadı

Sezona istediği girişi yapamayan Galatasaray, listesindeki transferlerin büyük kısmını bitiremeden PSV karşısına çıktı. Henüz imza aşamasına gelinemeyen takviyelerin dışında sözleşmesi biten çok ismin de olduğu sarı kırmızılılarda Fatih Terim kritik mücadeleye farklı bir taktikle çıktı. Üçlü savunmayı tercih eden Terim’in hesapları tutmadı. Özellikle defansın arkasına atılan her topta tehlikeli olan PSV, temsilcimizin bu zaafını iyi değerlendirdi.

Yapma kaptan!

Sarı kırmızılıların belki de saha içinde en çok güvendiği isimlerin başında Fernando Muslera yer alır. Ancak başarılı file bekçisi dün gece tecrübesine hiç yakışmayan hatalara imza attı. Daha ikinci dakika dolmamışken ceza sahası içinde çalım deneyen Muslera topu kaptırınca Cimbom karşılaşmaya 1-0 geride başladı. Zaten birçok eksikle, alışık olmadığı bir sistemle mücadele etmeye çalışan temsilcimiz bu hata sonucu psikolojik olarak da çöktü ve dağıldı…

İlk gol bizi bozdu

Sıkıntı başladı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PSV'nin üstün bir oyun ortaya koyarak maçı kazandığını söyledi. Maçın başında yedikleri gole dikkat çeken Terim, "İlk dakika akılda olmayan bir golle başlarsanız hangi planı yaparsanız yapın oyuncuların sıkıntısı başlayacaktır. Bazı pozisyonları yakaladık ama bu seviyelerde bu kadar basit goller yerseniz muhakkak sonuç böyle olacaktır" dedi.

PSV tura yakın

Rövanş maçı ile ilgili konuşan ve PSV'nin tura yakın olduğunu vurgulayan Terim, ''Galatasaraylılar benim ne demek istediğimi anlamışlardır. Takımımızın bu seviyelerde oynaması için gereken şeyleri yapacağız" dedi. Terim, maça ilk 11'de Mustafa ve Falcao yerine Babel ile başlamasıyla ilgili olarak, ''Ne Falcao ne de Mustafa hazır değildi. Oyuna sonradan almayı daha uygun bulduk" sözlerini kullandı.

YENİLER İLK 11'DE

Sürpriz kadro

∂ Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PSV maçında sürpriz bir tercihe imza attı. Falcao ve Mustafa kulübede beklerken, santrforda Babel şans buldu. Yeni transferler Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara ile geçen sezon Konyaspor'a kiralanan Sekidika da ilk 11'deydi.

MENAJERİ GELİYOR

Ghezzal pazarlığı bugün

∂ Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Ghezzal dün bonservisini elinde bulunduran Leicester City ile antrenmana çıktı. Öte yandan yıllık 2,8 milyon avro ücret teklif edilen Cezayirli yıldızın menajeri bugün İstanbul'a gelerek yöneticilerle görüşme yapacak.

AVRUPA'DA İLK GOL

Emre'den siftah

∂ Sarı kırmızılıların geçen sezon kadrosuna kattığı Emre Kılınç dün gece dördüncü defa Avrupa kupası maçına çıkarken bu kulvarda kariyerinde ilk golünü attı. 26 yaşındaki oyuncu geçen sezon Neftçi Bakü ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında bir asist yapmıştı.

DONDU, KESİLDİ

Yayın krizi!

∂ Galatasaray-PSV Eindhoven ile oynadığı maçın ilk 30 dakikasında yayın sürekli kesildi. Spiker Melih Gümüşbıçak, Hollanda'daki yayında uygulanan sanal reklam uygulaması sebebiyle arızanın yaşandığını ve TV8'in bu reklamlardan bir gelirinin olmadığını söyledi.

Erdoğan'dan PSV maçı öncesi Galatasaray'a moral telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan, PSV maçı öncesi Burak Elmas ve Fatih Terim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.