Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Takıma üçlü savunma sistemini oturtmaya çalışan Vitor Pereira, bu konuda alacağı yola göre transferi şekillendirmek istiyor. Bu yüzden yönetime çağrıda bulunan Portekizli teknik adam “Transferde acele etmeyin. Elimizdekileri bir görelim” mesajını gönderdi. Elinde hayli geniş bir kadro olan Pereira, ilk olarak elindeki oyuncuları parlatmayı düşünüyor. Mert Hakan Yandaş, Tisserand ve Osayi gibi futbolcular, sarı lacivertlilerin kadrosunda öne çıkabilecek isimler olarak dikkat çekiyor.

Liste her an değişebilir

Serie A takımlarıyla adı geçen ve geleceği net olmamasına rağmen hazırlık maçlarındaki iyi performansıyla göze çarpan Miha Zajc da takımda kalması hâlinde sürpriz transfer etkisi yapabilir. Vitor Pereira’nın gönderilecekler listesinde olan bazı isimlerin de bu doğrultuda kadroda kalması da mümkün. Portekizli teknik adamın, hedefi 33 kişilik kadrodan en az 7-8 futbolcu ile yolların ayrılması. Ayrılıkların ardından takım iskeletine nokta atışı birkaç transfer yapılacak.

Pereira giyotini Portekizli teknik adamın yönetime sunduğu gidecekler raporunda sürpriz isim yok. Vitor Pereira; Perotti, Dirar, Zanka, Zajc ve Lemos’la devam etmeyi düşünmediğini raporuna yazdı. Tisserand ve Samatta şimdilik belirsiz…

Pereira'nın askerleri “Yarım kalan hesabı kapatmak için” Fenerbahçe’ye geri dönen Vitor Pereira, kamp performansıyla oyunculara güven, taraftara umut verdi. Bakalım şampiyonluk hasreti bitecek mi?